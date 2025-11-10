李沐想玩交換禮物收Longchamp、陳姸霏愛手套包！繽紛滑冰穿搭太可愛

記者鮑璿安／台北報導

法國精品品牌Longchamp舉辦2026春夏系列媒體預覽會，邀請新生代女星李沐與陳姸霏現身，兩人以冬末初春的滑冰主題穿搭亮相，展現巴黎女孩自信又不失優雅的派對魅力。李沐與陳姸霏也笑言，聖誕節最期待交換禮物的環節，直言最想收到手中的包款。





▲李沐以金屬光澤長裙搭配奶油白針織開襟衫登場，陳姸霏最愛手套包。（圖／品牌提供）



李沐以金屬光澤長裙搭配奶油白針織開襟衫登場，手拎Le Pliage Xtra系列金屬包款，腳踩滑冰概念高跟短靴，整體造型閃耀而柔美。她特別喜歡品牌新推出的Le Roseau幸運餅乾包，鮮紅色包身成為造型焦點，她笑說：「節慶一定要一點亮色，紅色讓人覺得幸福又有力量。」陳姸霏則以Cocooning系列珊瑚粉毛衣配上白色長毛絨短裙，散發溫暖又活潑的冬日氛圍。她分享最喜歡本季新登場的手套造型包款，包身柔軟、觸感如絨毛手套，不只可愛還很實用，手機、唇膏都放得下。

Longchamp 2026春夏系列以「Slide in Style」與「Catch the Parisian Wave」為主題，從冬日滑冰的輕盈轉身到夏日浪潮的自由延伸，包款設計貫穿整季主軸。春季主打 Le Pliage Cocooning 與 Le Roseau 幸運餅乾包，以柔軟針織、絨感皮革與金屬光澤詮釋冰上溫度；粉嫩的開心果綠與珊瑚粉，搭配短毛絨或亮片細節，讓造型在寒意中綻放活力。進入夏季，品牌再以衝浪文化為靈感，推出 Re-Play 多功能包、Épure 吊飾包 與 Le Roseau 拉菲草包，結合竹節釦、天然皮繩與手工編織材質，捕捉陽光與海風的律動。





▲Le Smart系列托特包 。（圖／品牌提供）





▲Le Pliage Xtra系列手提包(金色)。（圖／品牌提供）

同場加映

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE 於2025秋冬推出全新包款 「CHIMERA」，以虛構生物「CHIMERA奇美拉」 為名 。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 推出全新包款 「CHIMERA」 系列，以希臘神話中融合多種生物的「奇美拉」為名，象徵多元元素交織誕生的新生命。設計上以品牌標誌性的三角幾何片為基底，結合豹紋印花與金屬光澤塗層，折射出變幻多彩的視覺效果，隨著光影與動作閃爍出奇幻氛圍。這一季更推出多款尺寸與包型，包括 CHIMERA 托特包、LUCENT METALLIC 輕巧包、CRYSTAL GLOSS 手提包與水桶包等，無論通勤、旅遊或派對皆能搭配出個性風格。