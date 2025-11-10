ZARA雙11折扣季「低至6折」門市官網同步！經典針織衫、牛仔褲千元有找

記者鮑璿安／綜合報導

ZARA 正式迎來雙11購物檔期，本週起全台官網與門市同步祭出年度最大優惠，精選秋冬單品下殺最低6折，經典外套、針織衫與牛仔褲通通入列，入手剛剛好！這次特別推薦幾款既實穿又有設計感的單品，無論是通勤、約會或節慶派對都能輕鬆駕馭。





▲ZW Collection 雙面人造羊羔毛外套。（圖／翻攝自IG）

首先是超人氣的 ZW Collection 雙面人造羊羔毛外套，本季熱銷焦點單品之一，柔軟絨感與寬鬆剪裁兼具時髦與保暖感，原價 NT$3,990，現折後只要 NT$2,394；喜歡俐落造型的人則可鎖定荷葉邊人造皮夾克，腰帶設計修飾比例，搭配丹寧褲立刻變身酷女孩。

針織控絕不能錯過的還有 漸層效果針織外套，簡約灰色搭配輕盈質感，是換季最百搭的層次單品，只要 NT$774 入手！若想走氣質路線，花卉圖騰針織裙 與駝色毛衣的組合溫柔又帶點法式氛圍；而 TRF 系列寬管中腰牛仔褲 是經典不敗款，硬挺材質與微寬剪裁修飾腿型，售價僅 NT$894，性價比超高。此外，ZARA 本季強勢回歸的 人造毛短外套 也是必收單品，搭配白T、牛仔褲或長靴都能展現率性氣場。

一年一度的雙11購物節即將到來，不少品牌提前預熱給消費者滿滿的折扣，像是Nike在官網帶來特惠活動，多達2千件商品參與折扣，而且輸入折扣碼還有額外9折優惠，相當於折上折，一定要跟上。活動時間為當地時間自 2025年11月03日 00:00 起至 2025年11月11日 晚上23:59。只要購買 2 件或更多列在 此特賣網面上的產品，訂單即可享有額外 9 折優惠，在結帳時輸入促銷代碼 LEVELUP 即可。這次涵蓋新品上架的鞋履、上衣帽T或是運動內衣等單品，可以說是應有盡有，也很適合大家挑選換季運動裝備。舉例鞋款Nike Terra Manta從原價NT$2,900降價至NT$2,465，繼續輸入折扣碼之後則會來到NT$2,219，最後入手價就相當於76折左右。





▲Nike 在官網舉辦雙11特惠活動，活動時間為當地時間自 2025年11月03日 00:00 起至 2025年11月11日 晚上23:59。（圖／翻攝自官網）