fb ig video search mobile ETtoday

ZARA雙11折扣季「低至6折」門市官網同步！經典針織衫、牛仔褲千元有找

>

記者鮑璿安／綜合報導

ZARA 正式迎來雙11購物檔期，本週起全台官網與門市同步祭出年度最大優惠，精選秋冬單品下殺最低6折，經典外套、針織衫與牛仔褲通通入列，入手剛剛好！這次特別推薦幾款既實穿又有設計感的單品，無論是通勤、約會或節慶派對都能輕鬆駕馭。

▲zara 。（圖／翻攝自IG）

▲ZW Collection 雙面人造羊羔毛外套。（圖／翻攝自IG）

首先是超人氣的 ZW Collection 雙面人造羊羔毛外套，本季熱銷焦點單品之一，柔軟絨感與寬鬆剪裁兼具時髦與保暖感，原價 NT$3,990，現折後只要 NT$2,394；喜歡俐落造型的人則可鎖定荷葉邊人造皮夾克，腰帶設計修飾比例，搭配丹寧褲立刻變身酷女孩。

▲zara 。（圖／翻攝自IG）

▲zara 。（圖／翻攝自IG）

▲zara 。（圖／翻攝自IG）

針織控絕不能錯過的還有 漸層效果針織外套，簡約灰色搭配輕盈質感，是換季最百搭的層次單品，只要 NT$774 入手！若想走氣質路線，花卉圖騰針織裙 與駝色毛衣的組合溫柔又帶點法式氛圍；而 TRF 系列寬管中腰牛仔褲 是經典不敗款，硬挺材質與微寬剪裁修飾腿型，售價僅 NT$894，性價比超高。此外，ZARA 本季強勢回歸的 人造毛短外套 也是必收單品，搭配白T、牛仔褲或長靴都能展現率性氣場。

一年一度的雙11購物節即將到來，不少品牌提前預熱給消費者滿滿的折扣，像是Nike在官網帶來特惠活動，多達2千件商品參與折扣，而且輸入折扣碼還有額外9折優惠，相當於折上折，一定要跟上。活動時間為當地時間自 2025年11月03日 00:00 起至 2025年11月11日 晚上23:59。只要購買 2 件或更多列在 此特賣網面上的產品，訂單即可享有額外 9 折優惠，在結帳時輸入促銷代碼 LEVELUP 即可。這次涵蓋新品上架的鞋履、上衣帽T或是運動內衣等單品，可以說是應有盡有，也很適合大家挑選換季運動裝備。舉例鞋款Nike Terra Manta從原價NT$2,900降價至NT$2,465，繼續輸入折扣碼之後則會來到NT$2,219，最後入手價就相當於76折左右。

▲▼ 雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 雙11 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike 在官網舉辦雙11特惠活動，活動時間為當地時間自 2025年11月03日 00:00 起至 2025年11月11日 晚上23:59。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：

ZARA, 特惠, 秋冬, 時尚, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

星巴克雙11當天「大杯以上買一送一」　85度C推15款特定飲品買二送一

星巴克雙11當天「大杯以上買一送一」　85度C推15款特定飲品買二送一

《許我耀眼》趙露思平價包清單公開！7款必鎖定　許妍面試包台灣買得到 高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」 出社會之後難找另一半？三個原因「獨立」也會影響戀情 「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂 把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好 比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式 婚禮穿搭全攻略！從教堂到After Party　4招不失禮剛好的優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面