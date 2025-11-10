IKEA耶誕系列49元起　巨型火柴燈、鈕扣托盤好可愛

fb ig video search mobile ETtoday

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕節即將登場，IKEA推出的 VINTERFINT 耶誕系列今年以「怪萌趣味」為主題，以「從日常出發的節慶設計」為概念，把日常小物放大、變形，從鈕扣托盤到巨型火柴燈，都有一種既熟悉又可愛的幽默感。新品共超過 200 款，價格從 49 元起，涵蓋燈飾、抱枕、蠟燭、桌巾、禮物包裝紙等節慶用品，讓人輕鬆替家裡加一點耶誕味。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供） ▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲VINTERFINT鈕扣托盤售價499元；STRÅLA LED火柴形落地燈售價799元。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供） ▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲STRÅLA禮物盒桌燈售價499元；糖果靠枕售價699元。

今年被「放大」後的日常小物，成為最吸睛的元素。VINTERFINT 托盤將紅色鈕扣變成 30 公分大的圓形托盤，兼具實用與趣味，放茶點或當餐桌裝飾都吸睛；STRÅLA 火柴形 LED 落地燈則用三支巨型木質火柴組成燈架，開燈時像是點亮冬夜的小火花；另一款 STRÅLA 禮物盒桌燈 造型就像拆不完的驚喜禮物，擺在窗邊或床頭，氣氛瞬間滿點。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲STRÅLA LED裝飾吊燈，售價699元。

若想讓客廳多點節慶氛圍，可讓 VINTERFINT 糖果造型靠枕來加分，柔軟好抱、紅綠格紋的造型像極了耶誕糖果，而 STRÅLA LED 裝飾吊燈採球形設計，可兩段式調光，掛在餐桌上或玄關都能增添溫度。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供） ▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲VINTERFINT餐墊售價59元；雪人柱狀蠟燭售價199元。

完整的節慶餐桌系列也同步登場，VINTERFINT 桌巾與雪人圖案餐墊，能讓日常餐桌立刻變身派對現場。VINTERFINT 雪人柱狀蠟燭輕鬆點出節慶主題，圓滾滾的雪人造型在燭光下特別可愛。同系列雪人附蓋萬用罐、耶誕老人萬用罐造型都超討喜，不僅可儲物也能直接當裝飾，售價 199 元至 699 元連交換禮物也好用。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲VINTERFINT雪人附蓋萬用罐3件組售價249元；2025耶誕老人附蓋萬用罐售價499元。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供） ▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲VINTERFINT禮品紙售價49元；聖誕長襪售價299元。

其他應景小物包括糖果造型吊飾、耶誕長襪與雙面彩色禮品紙、耶誕老人麻布袋、以及換上紅綠格紋的新款環保購物袋都有滿滿節慶味，該系列已於全台 IKEA 門市與官網同步開賣，有空去感受一下節慶氛圍吧。

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

今年節慶倒數的喜悅也打動星巴克，首度登場的「爆米花歡聚倒數日曆」，內有6款大人小孩都喜愛的酥脆口感爆米花，以12天驚喜組合設計，天天都能吃甜甜，售價390元；「金幣牛奶巧克力盒」與「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」則以節慶紅金設計吸睛，隨手一放就有節慶氛圍，售價分別為250元與420元。

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供） ▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

同場登場的耶誕限定杯款與聯名商品，也為今年系列增添亮點。星巴克攜手STANLEY推出香檳金與夢幻紫兩色不鏽鋼把手TOGO冷水杯，售價1,750元，展現低調金屬光澤。另推出「薑餅人」與「緞帶」等主題馬克杯、冷水杯系列，搭配毛呢與絨毛包袋，營造冬季溫暖氛圍。

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

IKEA, 耶誕系列, VINTERFINT, STRÅLA, 鈕扣托盤, 火柴燈, 耶誕燈飾, 禮物包裝, 居家佈置, 節慶設計, 星巴克

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

