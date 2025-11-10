fb ig video search mobile ETtoday

流感疫苗開打！營養師：接種前後「3種食物」不要碰

記者曾怡嘉／台北報導

流感疫苗開打季來了，很多人以為打了疫苗就萬無一失，營養師高敏敏提醒，其實疫苗只是輔助，想要避免流感，還是得靠自身免疫力，才能讓疫苗發揮最大效果。原來疫苗前後的營養補充都很重要，同時她也點名接種疫苗前後3種食物最好不要碰！

▲▼接種流感疫苗前後「3種食物」不要碰 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#打疫苗前

▲▼接種流感疫苗前後「3種食物」不要碰 。（圖／Unsplash）

這時應該補足蛋白質、維生素與礦物質，才能讓防護力更穩定。

蛋白質：蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶

免疫細胞的重要原料，幫助維持免疫健康與組織修復。

鋅：牡蠣、腰果、南瓜籽

促進免疫細胞生成，提升代謝與修復力。

維生素A：地瓜、豬肝、胡蘿蔔

保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險。

除了要讓免疫系統穩定，避免接種後不適，記得前一天應多喝水、早點睡、保持心情輕鬆。

#打完疫苗後

▲▼接種流感疫苗前後「3種食物」不要碰 。（圖／Unsplash）

這時要補充抗氧化與抗發炎營養，幫助免疫細胞穩定、修復力更好。

維生素C：芭樂、奇異果、花椰菜

幫助抗發炎，促進免疫細胞分化。

維生素D：雞蛋、乾香菇、黑木耳

維持體內發炎平衡，強化細胞防禦。

維生素E：堅果、酪梨、葵花籽

清除自由基，增強抵抗力與修復速度。

Omega-3：鮭魚、深海魚、亞麻籽

減緩身體氧化壓力，抑制病毒複製。

#接種不要碰的食物

▲▼接種流感疫苗前後「3種食物」不要碰 。（圖／Unsplash）

最後營養師高敏敏也提醒有些食物會讓發炎加劇、或影響免疫表現，想讓疫苗效果穩定，這幾項請盡量避免！

高油高鹽食物

像炸物、洋芋片、加工食品等食物 容易使體內發炎反應上升

高糖食物

甜點、含糖飲料 會抑制免疫細胞反應 使體內慢性發炎

酒類

降低免疫力、減弱抗體生成效果 病毒更易入侵體內
 

流感疫苗, 營養補充, 提升免疫力, 營養師, 食物選擇

