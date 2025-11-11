東森自然美全新升級「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」　三大關鍵成分抗老保養重塑肌齡

▲東森自然美推出全新升級的「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」，為冬季保養掀新浪潮。（圖／東森自然美提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

當氣溫驟降，臉頰乾、上妝卡粉、細紋浮現，冬天的肌膚危機總是來得又快又狠。東森自然美以半世紀科研能量再度掀起冬季保養新浪潮，品牌推出全新升級的「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」，主打「晝夜養護・喚新肌齡」，以高奢、科技、抗老全面修護乾燥與老化肌膚，滿足肌膚對深層滋養的渴望，輕鬆擁有年輕、水潤的好狀態，讓寒冬不再是肌膚的挑戰，而是讓美麗「亮起來」的最佳時刻。

科研技術 × 珍稀能量 成分再進化的抗老巔峰

面對肌膚進入乾燥和容易顯老的時節，保養當然也要跟著換季，而成分夠不夠力，更是愛美人士關注的重點。「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」核心配方，源自東森自然美研發的P.A.D.光能逆時系統，結合三大關鍵成分：Pro專力雙峰玻色因、AH8抗皺六胜肽、DKK1鑽光彩虹藻，透過多重維修護機制提升肌膚潤澤度，淡化皺紋，讓肌膚從內到外回彈有感。

同時搭配多重植萃能量，包括天女木蘭精萃、冰川海藻、桑白皮萃取與玻尿酸保濕網絡，用更高效、更溫和的方式，為肌膚注入深層修護力，打開肌膚吸收力，重新喚回彈力與光澤，讓老化不再只是時間的必然，而是被科技逆轉的選擇。

明星系列 全面升級亮相

東森自然美以「專業抗老 × 奢華美學」為品牌DNA，此次升級系列共推出六款高效新品，包括NB-1晶鑽肽彈力撫紋緊緻露EX、NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃EX、NB-1晶鑽肽彈力豐潤緊實精華EX、NB-1晶鑽肽彈力亮眼緊緻霜EX、 NB-1晶鑽肽彈力全效肌活霜EX、NB-1晶鑽肽彈力亮眼精華EX，從臉部到眼周一次照顧到位，滿足全方位修護需求。

沙龍級體驗 限時登場

為呼應系列上市，東森自然美同步推出專屬課程「永恆奇肌晶鑽EX護理」，以80分鐘完整手技搭配NB-1系列產品，帶來深層修護與光采提升，週年慶期間新客體驗價僅NT$3,480（原價NT$5,800）。另有搭配儀器的高階療程「熱塑回齡護理」，結合熱塑回齡儀與EX系列高效配方，新客價NT$3,980／100分鐘，短時間內喚醒肌膚緊緻彈力，展現逆齡奇蹟。

東森自然美自1972年創立以來，秉持「自然就是美」的品牌信念，以尖端生物科技結合天然植萃，致力於研發兼具專業功效與溫和安全的高效保養品。品牌持續在全球美容市場發光，深受亞洲女性信賴。此次全新「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」不僅象徵品牌在抗老科技領域的重大躍進，更是對東方女性肌膚需求的深刻回應，讓每一次護膚，都是肌膚重新綻放年輕光采的起點。