年末必備「冷杉香」增添居家節慶感！清冷綠意香氣送人也誠意

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

年末聖誕節是值得慶祝的日子，在冬季年尾之際，跟聖誕樹外型相近的冷杉也成為家家都必備的節慶小物，而不少香氛品牌更是以此為靈感，設計出具有綠意的氣息，為年末留下深刻印象，以下就分享多款冷杉居家擴香單品，不用擺聖誕樹，來上一個也會很有節慶感。

＃Jo Malone 松木與桉樹香氛工藝蠟燭，200G、售價3000元

Jo Malone,DIPTYQUE,Acqua di Parma,香氛,香氛蠟燭,香氣,香水,冷杉。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

提及Jo Malone聖誕節的經典「苦橙」絕對是代表之作，但給人放鬆感的松木與桉樹香氛工藝蠟燭，更是很多行家必收的單品，宛如冬日森林清晨第一道沁涼的綠意流淌進鼻間，清冷氛圍帶點雪季的沁涼，給人心曠神怡的通透氛圍，尤其是在年末的工藝蠟燭更是透過具質感的限量玻璃瓶承裝，當然更具節慶意義。

＃DIPTYQUE 2025聖誕限量蠟燭－冷杉，190g、售價2750元

Jo Malone,DIPTYQUE,Acqua di Parma,香氛,香氛蠟燭,香氣,香水,冷杉。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

DIPTYQUE在每年年末深受粉絲期待的冷杉2025也沒有缺席，雖然總是經典不敗，但每年都會在配方上有些許更動，一樣是那顆在聖誕夜會出現的冷杉，不過，今年似乎多了溫馨的氣氛，西伯利亞松精油與香脂冷杉的清雅綠意，包裹著溫潤木質調的雪松與樹脂，讓清新氣息更增添靈魂，呼應人們歡聚時刻。

＃Acqua di Parma 靜謐雪松金色假期限量版香氛蠟燭，200G、售價3400元

Jo Malone,DIPTYQUE,Acqua di Parma,香氛,香氛蠟燭,香氣,香水,冷杉。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

阿爾卑斯山的森林杳無人煙、大地彷彿原生從未被踏足的自然氛圍，充斥著高聳入雲的冷杉針葉，在迷霧般的雲海之中堅韌挺拔，透過一絲清冷感的綠色氣息，搭配尤加利與丁香，就像是為蔥蔥綠意增添一抹提味的點睛之筆，讓香氣更顯現出細緻的層次。

Jo Malone, DIPTYQUE, Acqua di Parma, 香氛, 香氛蠟燭, 香氣, 香水, 冷杉

