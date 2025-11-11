fb ig video search mobile ETtoday

雙11星巴克今推「大杯以上買一送一」　85度C特定5款買二送一囤起來

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

今（11／11）雙 11 颱風來襲，偶有間歇風雨，有6縣市宣布停班課，星巴克今買一送一，為挺著風雨上班的民眾打氣，從上午 11 點起至店購買 2 杯大杯以上飲品，可獲一杯免費。85 度 C 也在今天限定推出店內 5 款飲品買二送一，寄杯卡同享優惠，讓小確幸再延續。

星巴克今 11／11 當天推出「歡慶雙 11 好友分享日」活動，優惠期間從上午 11 點到晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表

▲85度C雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲85度C雙11推買二送一優惠。（圖／品牌提供）

連鎖咖啡品牌 85 度 C 宣布將於 11／11 當天推出五款指定大杯飲品「買二送一」活動，包括香草風味拿鐵、榛果風味拿鐵、特皮Q奶茶、蕎麥奶茶與蕎麥冬瓜。活動不限冰熱、限大杯同品項，現場寄杯卡也可享「買兩張送一張」優惠，最多可省 1,050 元，相當於 66 折價。

▲85度C雙11優惠。（圖／品牌提供）

業者表示，優惠僅限 11／11 當天現場購買，寄杯辦法依各門市公告為準。活動不限冰熱飲、但限大杯同品項，每人現場購買上限兩組（共六杯），不含鉑金咖啡。85 Cafe APP、電話與外送訂購不適用本活動。另寄杯卡也同享優惠，購買兩張可再送一張（共 30 杯），最高可省下 1,050 元。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

