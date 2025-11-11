SNS洗版的「純慾唇油」、「鑽石唇膏」被爆搶！肉眼不懂的美只有上唇才知道

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

彩妝令人感到有趣的細節，往往在於當下視覺雖然不驚艷，但使用上臉卻意外顯現出很獨特的效果，不管是可以讓肌膚瞬間提亮，或是遮蓋住原本的暗沉，都是可以帶來不同的感官體驗，近期就有不少在SNS爆紅的話題好物，絕對不容錯過。

＃克蘭詩 彈潤植萃美唇油－日落巴黎，售價1200元

「美唇油始祖」克蘭詩的彈潤植萃美唇油早就是人人皆知的明星商品，除了常態10款色調之外，在2025年9月上市花境巴黎的優雅限定色之後，年末再次以巴黎夕陽為靈感，打造出#29緋紅暖陽、#30磚橙夕陽兩款限量色，一度成為小紅書洗版的話題美唇油，推出立刻被秒殺，不僅顏色更為明顯，帶給雙唇性感澎潤的飽滿感，更是「純慾天花板」！

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油，售價1450元

以蜂蜜養唇的KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油，2024年初上市立刻引發話題，細密包裹乾燥唇瓣的馥郁蜂蜜質地，完美浸潤每一寸肌膚，給予滿滿的保濕滋潤，在年末以星芒奇想聖誕主題打造兩款限量色，活潑的蜜糖橘加入金色閃片，溫柔的玫瑰木則是帶有藍色珠光，更為年末增添歡愉氣氛。

＃M·A·C 晶透光感唇油棒，售價900元



年末季節彩妝當然也都走向閃閃發亮的璀璨氛圍，M·A·C在聖誕就以「未來樂園」為靈感設計出宛如護唇膏的晶透光感唇油棒，不只是在膏體使用絕美的雪花光雕，淡淡的透明粉色蘊含超閃的珠光，一抹直接水潤光燦，甚至被譽為是「鑽石唇膏」可以疊擦在各種唇色上，而且還能當作打亮水光棒，簡直派對聚光神器。