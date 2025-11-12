fb ig video search mobile ETtoday

25個精品香水特賣會下殺1折起！CHOPARD、ELIE SAAB不到千元就有

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

鋒恩國際暨法意企業將於11月19日至21日舉辦「歲末年終香水暨美妝聯合特賣會」，各種精品品牌香水祭出超殺優惠，包含：ANNA SUI、CHOPARD、dunhill、Mercedes-Benz等等，多達25個國際香氛、美妝與保養品牌，最低1折起，滿2000元即可刷卡，滿2500元還能領取多重滿額禮。

這次年末特賣會可以說是準備年末送禮的好去處，現場多款精品香氛下殺超低折扣，像是CHOPARD的幸福木蘭淡香水100ML原價4000元，優惠價只要650元，下殺16折；ELIE SAAB浮華金迷淡香精90ML，原價4900元、優惠價750元，下殺15折，不到千元就可以擁有大牌精品香，當然立刻要入手。

不只是精品香水，美妝品牌在雙11也有多種優惠，一定要趁著好價格囤貨，剛剛才宣布登陸台灣的日本植萃THREE不僅線上官網全面85折（不含美容工具）、不限金額免運，滿額6,000元，輸入折扣碼「THREE6000」，直接現抵600元；MIT品牌Dr.cink花蜜抗皺也推出限搶組，原價2270元、特價1511元，可以帶走200ml的花蜜酵母賦活精華露以及全新升級30ml的抗皺精華液。

