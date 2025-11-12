療癒又可愛！uka與KOSE聯名美妝讓人瘋狂收藏

記者曾怡嘉／台北報導

美妝聯名卡通IP讓人難以抗拒，uka明星商品舒活頭皮按摩刷這次攜手寶可夢推出四款配色造型，可愛到捨不得用，KOSE的無限肌緻撫紋美頸護手精華則是與比得兔合作推出限定包裝與香味，療癒外型讓人全部都想要！

▲寶可夢圖樣頭皮按摩刷真的超可愛。

疲勞一整天就想回家放鬆一下，頭皮按摩也可以不求人，來自日本的uka舒活頭皮按摩刷，精心設計掌心大小尺寸、方便抓握使用，結合輕質矽膠材質，洗髮時幫助深層清潔，日常亦可透過敲打或按壓頭皮穴位，帶來放鬆舒適的居家按摩體驗。

▲uka 舒活頭皮按摩刷 寶可夢聯名限定款(中硬度)，880元。

今年uka攜手Pokémon首度推出聯名限定款的舒活頭皮按摩刷，以深受大小朋友喜愛的寶可夢角色為靈感，讓皮卡丘、伊布、波加曼及新葉喵化身4款充滿個性專屬配色的舒活頭皮按摩刷：開朗元氣黃色(皮卡丘)、溫柔米棕色(伊布)、清新藍色(波加曼)、俏皮綠色(新葉喵)，為洗沐時光注入滿滿活力和療癒能量。兼具實用與收藏價值的可愛設計，更是聖誕佳節交換禮物的理想首選。

▲KOSE攜手比得兔推出限定包裝。

KOSE的無限肌緻撫紋美頸護手精華，自去年上市以來銷售長紅，小小一支卻具備潤澤、撫紋、美白與緊實等功能而備受好評，重點是即使沾水，保護膜依然可殘留，減少了重新塗抹的麻煩。

▲KOSE 無限肌緻撫紋美頸護手精華 玫瑰花束，55g，600元。

▲KOSE 無限肌緻撫紋美頸護手精華 清新綠意，55g，600元。

今年趁勝追擊推出與「比得兔™」特別合作設計的兩款限定香味。粉色款是如同一束玫瑰花般，散發出優雅而洗鍊的印象，而綠色包裝則是充滿綠意，創造透明感的沉穩印象，療癒的的限量包裝，絕對值得擁有！