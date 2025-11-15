4大話題鞋款！LOEWE × ON運動鞋新色快跟上、小狐狸雨靴全家人一起穿

fb ig video search mobile ETtoday

秋冬系列廣告由美國攝影師Ryan McGinley操刀，大膽的視覺效果將藝術與運動融為一體。（LOEWE提供）

圖文／鏡週刊

本期〈靚鑑賞〉以鞋履為主題，聚焦四大話題鞋款，包括結盟合作如Simone Rocha × Crocs的浪漫反差、LOEWE × On的機能奢華，以及Maison Kitsuné × Hunter的都會趣味，另外也有Maison Margiela Tabi高調的破鏡重構。

從藝術實驗到時尚日常，腳上鞋款成為這個冬日風格的語言與態度的延伸，為你的穿搭說句話。

奢華跑路

近幾季非常流行的On鞋款，你跟上了嗎？

LOEWE再度與On聯手推出2025秋冬系列，並以合作的第一款運動鞋Cloudsolo為焦點，鞋面為On研製的功能型半透明織網，配上LOEWE標誌石卵形鞋帶扣及可調節彈性鞋帶，鞋側點綴有LOEWE×On聯名標誌。除了綠松石色、橙色、青檸綠色及多個中性色調，新色丹寧灰及丹寧藍是季節色彩，這雙結合西班牙奢華時尚與瑞士工程技術的結晶於一身的經典，是必須入手的冬日新裝備。

靚鑑賞／鞋教徒快拜

▲Cloudsolo鞋側點綴LOEWE×On聯名標誌，價格店洽。

▲Cloudsolo結合LOEWE西班牙奢華時尚與On瑞士工程技術的結晶於一身。

浪漫解構

你喜歡Crocs嗎？這個問題的答案也許很兩極化，但是當Simone Rocha × Crocs的聯名款端上時，令人想購買的衝動因子就會毫不保留的浮現了。兩個品牌的合作來到第四波，這一回以雙層厚底打造瑪莉珍鞋款，融合浪漫芭蕾與解構風格，運用彷如蛋糕的奶油立體抹面裝飾手法，並以象牙白與經典黑兩種配色，讓女孩以個性甜美風格，走入這個冬季。

▲Simone Rocha × Crocs聯名系列休閒運動鞋（白） NT$6,980。

▲Simone Rocha × Crocs聯名系列經典厚底涼鞋（粉） NT$6,980／Simone Rocha × Crocs聯名系列休閒運動鞋（黑） NT$6,980／Simone Rocha × Crocs聯名系列高跟瑪莉珍鞋（白） NT$9,780。

典藏夢幻

雖然我們不是灰姑娘，無法穿上玻璃鞋，但是有一雙Maison Margiela限量版Tabi Broken Mirror Embroidery（Tabi破碎鏡面刺繡鞋款）是不是也好夢幻？這款由工匠手工打造，以超過8,000顆的玻璃珠、亮片與金屬飾片裝飾而成的鞋款，全球限量僅25雙，屬於Tabi Collector典藏系列首作，完全就是值得收藏的奢華臻品啊！

▲Tabi破碎鏡面刺繡鞋款全球限量25雙。（BREEZE COUTURE提供）

▲身為Tabi Collector典藏系列首發之作，Tabi破碎鏡面刺繡鞋款是向Maison Margiela標誌性的Tabi致敬作品。

▲Tabi破碎鏡面刺繡鞋款是由工匠手工縫製超過8,000顆的玻璃珠、亮片與金屬飾片裝飾而成。

雨季焦點

最近雨下得令人好厭世啊，感覺人都要發霉了！這時候，來自巴黎的小狐狸Maison Kitsuné與英國Hunter合作推出的膠囊系列就是我們的必需品啦！將品牌標誌性圖像融入經典配色，並重新設計出Kitsuné狐狸頭戴印有Hunter標誌棒球帽的雙品牌標誌，搭配黑色與米色Downpour靴款，而且連兒童系列都一起顧到，超級適合想找全家人一起穿家族服的朋朋們！

▲Maison Kitsuné攜手Hunter推出全新膠囊系列。防水長靴 NT$7,500。（onefifteen初衣食午提供）

▲Maison Kitsuné × HUNTER午夜黑防水長靴 NT$7,500。

▲Maison Kitsuné × HUNTER岩沙米人字紋防水短靴 NT$7,200。

▲Maison Kitsuné × HUNTER夜空藍狐狸頭小童短靴 NT$3,200。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

