蜜桃粉色腮紅熱潮來襲！「5款頰彩」幫你打造韓妞清純妝

▲溫柔蜜桃頰彩是秋冬流行色。

記者曾怡嘉／綜合報導

今年秋冬蜜桃粉色頰彩正流行，只要輕輕刷上就能呈現自然紅潤感，打造天生好氣色，親膚的蜜桃色不挑膚色，幫你打造清純溫柔的韓妞氛圍。

▲ettusais 微醺暮色亮顏盤，#03，599元。

帶有偏光的蜜桃粉色，既可當腮紅也能提亮修飾臉部輪廓，內含光澤珍珠微粒有著絕美細膩光澤，隨著光線製造出立體輪廓。

▲LANCOME 唯我奶霜腮紅露色號，#40(主打色)，1,400元。

以三重維他命精華保養配方，加乘油包水乳化科技，點在肌膚就像奶霜輕輕化開，自帶高級柔霧妝感，持妝感非常優秀，完全沒有液態腮紅產品常見的易乾、難暈染問題。

▲SUQQU 晶采柔艷頰彩，#112 咲結，2,200元。

親膚色澤的珊瑚色調頰彩，搭配閃耀珠光亮澤的粉紅色調頰彩的組合，輕輕一刷就非常顯色，展現高級質感。

▲I’M MEME我愛口袋彩妝小方盒，550元。

專為亞洲膚色調製的限定色，結合眼影、腮紅與打亮3 in 1，上層可閃可霧的4色眼影搭配下層帶有可愛立體水蜜桃浮雕的腮紅，一盒彩妝都搞定！

▲TOM FORD 太陽親吻限量訂製頰彩盤，3,000元。

輕盈柔滑的霜狀質地，輕拍即融於肌膚，綻放自然透亮的紅潤，霜轉粉的質地營造細緻光澤，讓肌膚自然透出的紅潤氣色。