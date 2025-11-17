▲極地植萃 × 外泌體科技！BIO UP打造亞洲女性專屬眼周抗老方案 。（圖／東森自然美提供）

時尚中心／綜合報導

隨著入秋後日夜溫差擴大，乾燥氣候悄然成為眼周肌膚的主要威脅。眼睛作為最容易透露精神狀態與年齡的部位，一旦遇上環境變化、作息不規律，乾紋、黯沉與鬆弛便會浮現。為協助女性在季節轉換期間維持亮澤眼神，BIO UP科美研推出全新升級的 「極地泌光修護眼霜」，以極地植物能量結合外泌體科技，提供高效且溫和的眼周修護方案。

極地石竹花 × EXO外泌體 雙效活化修護力

此次新品的研發靈感源自阿爾卑斯山高海拔環境中依然能盛放的 極地石竹花。這株被譽為「極萃神花」的植物，具備強大自我修復與環境防禦能力，BIO UP將其高純度精萃導入眼霜配方，能有效舒緩乾燥、減緩外在刺激造成的不適。

產品亦加入近年美容科技焦點—— EXO外泌體。外泌體作為細胞間的訊息傳遞者，可啟動肌膚自我修護機制，促進更新循環，改善黯沉與疲態。當石竹花精萃與外泌體協同作用，能為眼周形成「雙重修護密碼」，由內而外提升緊緻與明亮度。搭配 Tri-Pept三效勝肽複方，更進一步強化肌底結構，淡化細紋，讓眼周輪廓更為平滑細緻。

▲BIO UP全新「極地泌光修護眼霜」以極地石竹花與EXO外泌體雙效修護力啟動眼周更新，輕鬆抵禦乾燥與黯沉，打造明亮緊緻的秋冬眼神 。（圖／東森自然美提供）

日本專利雞尾酒複方 專為亞洲膚質調校

秉持「安全成分 × 高效保養」的一貫理念，BIO UP選用日本專利雞尾酒複方，包含 晚櫻花酒粕、黃金麴與清酒菁純（α-GG），以溫和且具高相容性的複合成分打造專屬亞洲女性的抗老配方。此組合特別適合輕熟齡族群與長期熬夜者，能在保濕與修護間取得更精準的平衡。

質地方面，「極地泌光修護眼霜」呈現輕盈細緻、不黏膩的特性，白天上妝前使用也不影響妝容服貼；夜間則能提供深度滋養，讓眼周在休息時間完成修復。持續使用後，眼周彈性明顯提升，倦容感與乾紋逐漸淡化，讓眼神更具清亮光采。

▲BIO UP「極地泌光修護眼霜」以日本專利雞尾酒複方打造專為亞洲膚質設計的輕盈抗老配方，日夜修護眼周、淡化倦容與乾紋，重現明亮緊緻的自信眼神 。（圖／東森自然美提供）

BIO UP：以真實效果打造美的儀式感

BIO UP自創立以來專注於亞洲肌膚研究，致力於在天然植萃與科研科技之間取得最適配的平衡。此次推出的「極地泌光修護眼霜」，再次展現品牌堅持「安全、真實、有效」的核心理念，期望讓消費者在日常保養中，以最簡潔的步驟達成最實際的修護效果。

新品正式上市後，已成為許多女性化妝台上的「日常續命眼霜」，陪伴使用者於忙碌生活中維持優雅與從容，也讓每一次凝視鏡中的自己更具自信。