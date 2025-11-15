普發一萬也能買精品！萬元內精品配件10款推薦　 LV卡夾、FENDI髮圈能入手

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

近期最振奮人心的消息莫過於「普發現金一萬」終於開始入帳啦！大家都想好怎麼運用了嗎？一萬元好好規劃其實是可以在年末好好犒賞自己買個精品小物，本篇也精選出10款萬元有找的精品配件，從經典的LV卡夾到CELINE老花絲巾都能擁有，就等你放進購物清單了。

萬元有找精品配件：Louis Vuitton 名片夾

Louis Vuitton經典老花圖騰名片夾是相當實用的單品，年末送禮或是自用都很適合！以辨識度高的Monogram帆布精製而成，設有三個夾層，可供放置信用卡、乘車卡或名片，整體設計簡約又時髦，重點是還輕巧便攜，可輕易收納入衣服口袋。

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲Louis Vuitton 名片夾，NT$8,400。（圖／Louis Vuitton）

萬元有找精品配件：FENDI Wrappy 棕色真絲綁帶

想要點亮乏味的秋冬穿搭，一條百搭絲巾是很好的加分利器！FENDI Wrappy棕色真絲綁帶採用雙面壓花設計，兩側均飾有FF標誌印花，非常吸睛。可穿戴在脖子上、綁在手腕，或是當作包款配飾，增添繽紛色彩。以真絲製成，綁在脖子上也不會覺得刺刺不舒服，戴上身立刻脫穎出眾。

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲FENDI Wrappy 棕色真絲綁帶，NT$7,800。（圖／FENDI）

萬元有找精品配件：FENDI 髮圈

可別小看這一對FENDI真絲包覆髮帶，它們可是比你想像中還要百搭實用！一條飾有經典棕色Pequin條紋圖案，另一條則是標誌性的FF Monogram，不管是綁馬尾，甚至隨性套在手腕上當裝飾都超好看。這種小配件不但能立刻讓整體造型更有時髦氛圍，也能在不費力的情況下提升穿搭質感。想偷懶又想精緻出門？這組髮帶真的很可以。

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲FENDI 髮圈，NT$9,000。（圖／FENDI）

萬元有找精品配件：CELINE 方巾

如果你想入手一件高級又不會太傷荷包的精品單品，CELINE方巾絕對是入門首選。以品牌經典Triomphe花押圖騰搭配馬術風格皮帶鏈條圖案，優雅又充滿CELINE一貫的法式氣質。真絲材質細膩柔軟，不論是綁在脖子、纏在包包手把，還是當髮飾、頭巾，甚至是當作平口穿都超百搭，是能瞬間提升整體造型質感的神級小配件！

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲CELINE 方巾，NT$9,900。（圖／CELINE）

萬元有找精品配件：CELINE 印花標誌印花卡片套

其實不少精品推出的卡片夾一萬元內都能入手，像是CELINE櫃上很暢銷的印花標誌印花卡片套就很值得收。這款卡夾不僅注入CELINE辨識度凱旋門徽標，還搭配品牌字母裝點，一拿出來就抓住眼球，設有兩個信用卡插袋和一個中央插袋，實用度滿分！

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲CELINE 印花標誌印花卡片套，NT$9,500。（圖／CELINE）

萬元有找精品配件：Balenciaga Seoul 鑰匙圈

包包掛飾的熱潮今年依舊沒有退燒跡象，尤其是像Balenciaga Seoul鑰匙圈這類設計感強烈的小物，更是時尚迷們愛不釋手的「造型加分神器」。鑰匙圈以Seoul字樣為設計主軸，搭配Balenciaga標誌性字體，簡約又有個性。不論是掛在包包上、腰帶環，或當作鑰匙圈使用，都能瞬間讓整體造型更有層次感與時尚氛圍。

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲Balenciaga Seoul 鑰匙圈。（圖／Balenciaga）

萬元有找精品配件：Balenciaga 髮圈

別小看這顆簡單的Balenciaga Logo髮圈，它可是今年各大時尚達人都在偷偷入手的小配件！整體採用高質感布料製成，搭配極簡的BB Logo金屬標，低調卻非常有辨識度。不論是綁馬尾、丸子頭，還是直接戴在手腕上當手環式裝飾，都能瞬間提升造型質感。輕盈不佔空間，絕對是「精品入門小物」的熱門選擇！

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲Balenciaga 髮圈，NT$9,000。（圖／Balenciaga）

萬元有找精品配件：Balenciaga Monaco 磁吸卡夾

最近剛換新哀鳳正想找一款時髦配件？推薦入手Balenciaga Monaco磁吸卡夾。這款卡夾延續Monaco包系列的極簡設計，搭配品牌標誌性Logo，俐落有型。最大亮點就是磁吸式設計，使用起來俐落又有高級感，方便收納信用卡、悠遊卡或名片，纖薄輕巧，吸附在手機背面超有存在感。

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲Balenciaga 磁吸卡夾，NT$8,750。（圖／Balenciaga）

萬元有找精品配件：Balenciaga 卡片夾

Balenciaga Logo卡夾以柔和的粉色皮革搭配醒目的白色Balenciaga Logo，簡約中帶點俏皮感，辨識度滿分。卡夾正反兩面皆設有卡層，可輕鬆收納信用卡、悠遊卡或名片，輕盈扁平的設計方便放進小包或口袋，是通勤、出遊的超實用配件！

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲Balenciaga 卡片夾，NT$8,700。（圖／Balenciaga）

萬元有找精品配件：Longchamp墨鏡

這款Longchamp墨鏡以復古運動風為靈感，結合俐落流線型設計與大鏡面造型，展現強烈的時尚態度。黑色鏡框搭配漸層鏡片，低調卻充滿氣場，非常適合打造酷帥感的街頭造型。鏡腳側邊印有品牌經典飛馬Logo，細節精緻又不浮誇。無論搭配休閒運動服或西外穿搭，都能瞬間提升整體造型層次，氣場直接拉滿！

▲萬元精品 。（圖／品牌）

▲Longchamp 墨鏡。（圖／Longchamp）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

