54歲李英愛凍齡美貌驚人！5個你不知道的「氧氣美女」傳奇事蹟

文／美人圈

李英愛日前出席活動，與人氣男團TXT成員崔秀彬的合照引發熱議。照片中她那幾乎零變化的凍齡美貌，完全看不出已經54歲，再次讓世人見證「氧氣美女」李英愛的不敗傳奇。除了家喻戶曉的《大長今》，李英愛自出道以來，憑藉其清新氣質與精湛演技，創下了許多驚人紀錄。以下為您盤點5個關於李英愛，至今仍讓人津津樂道的傳奇事蹟。

李英愛真實狀態超驚人！一張合照讓全網見證傳奇

就是這段動態震驚全網！南韓永遠的「氧氣美女」李英愛與人氣男團TXT成員崔秀彬自拍，照片及影片一出，她那幾乎沒留下歲月痕跡的緊緻輪廓與發光膚質，讓網友驚嘆「第一眼以為是哪個女團成員」，完全無法相信她已54歲。

▲李英愛 。（圖／翻攝自IG）

▲李英愛與男團TXT成員崔秀彬的自拍合照，她身穿黑色禮服，展現凍齡美貌／（圖／IG@leeyoungae0824，下同）

李英愛傳奇1：廣告女王的「李英愛的一天」

李英愛出道後廣告代言不斷，在巔峰時期，17年內竟拍攝超過240支廣告。當時的韓國人，從早到晚的生活幾乎都會接觸到她代言的產品，因而有了「李英愛的一天」這個說法。例如：早上用Say肥皂洗臉、Elastin洗髮精洗頭，接著迎接熊津豪威的服務人員更換淨水器濾心，再用KT線上學習英文，最後帶著LG信用卡出門。這股魅力讓她在2007年被票選為「韓國最信賴的產品代言人」。

▲李英愛 。（圖／翻攝自IG）

李英愛傳奇2：震驚社會！韓國史上首位燒酒女代言人

如今韓國燒酒邀請IU、Jennie等當紅女星代言已是常態，但在2000年以前，民風相對保守的韓國社會從未有過女性代言燒酒。李英愛當年接下「真露燒酒」代言，成為史上第一人，引發社會譁然。據悉，當時她曾多次婉拒，但品牌方誠意十足，甚至承諾拍攝時「不需手持酒瓶」，才讓她點頭。而她的代言成效驚人，在短短一年內就讓真露燒酒的銷量飆升四倍，證明了她的巨大影響力。

▲李英愛 。（圖／翻攝自IG）

▲李英愛是韓國史上首位燒酒女代言人。（圖／真露燒酒廣告截圖）

李英愛傳奇3：「要不要吃泡麵？」約會神句竟出自她口

如同現代年輕人會用「要不要來我家看貓？」作為約會邀請的暗示，在韓國，經典的約會流行語「要不要吃泡麵（라면 먹고 갈래）？」其實是源自李英愛。這句台詞出自2001年電影《春逝》，是她在片中一句即興發揮的台詞，卻意外成為韓國流行文化中極具代表性的約會邀請語。

 ▲李英愛 。（圖／翻攝自IG）

▲李英愛因電影《春逝》中的「要不要吃泡麵」台詞而聞名。

李英愛傳奇4：出道即巔峰：與天王劉德華共演廣告

李英愛在大學時期為賺取學費而踏入模特兒圈，很快便嶄露頭角。大二時，她拍攝的一支AMODE彩妝廣告，讓她獲得了「氧氣般的女人」這個至今仍為人所知的封號。更驚人的是，在正式出道前，她還曾與香港天王劉德華合拍過《TO YOU 巧克力》廣告，如此華麗的出道經歷，放眼今日也無人能及。

▲李英愛 。（圖／翻攝自IG）

▲李英愛出道初期與劉德華合拍的「TO YOU 巧克力」廣告，畫面中兩人模樣青澀。（圖／TO YOU 巧克力廣告截圖）

李英愛傳奇5：打開台灣市場的韓流先驅，其實不是《大長今》

多數台灣觀眾是透過《大長今》認識李英愛，但真正為她在台灣打開市場、堪稱「韓流先驅」的作品，其實是更早的《火花》。這部於2000年播出的電視劇，由李英愛、車仁表主演，是早期在台灣引發廣泛關注的韓劇，為後續韓劇在台流行奠定了重要基礎。

▲李英愛 。（圖／翻攝自IG）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

李英愛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

