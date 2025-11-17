8款秋冬「無捲度短髮」推薦！慵懶不用燙、日常好整理

fb ig video search mobile ETtoday

想剪短髮卻怕每天要整理？今年秋冬最流行的關鍵字就是「無捲度短髮」！不靠燙、不需造型品，靠剪裁就能讓髮流自然成形，吹乾就很有型。無論是細軟髮、自然捲，或想修飾圓臉、方臉，都有適合的版本。從俐落鮑伯到柔軟羽毛剪，一次看懂8款「不用燙也好整理短髮」，兼具減齡感與日韓氛圍，換季就靠這篇找到你的命定短髮！

秋冬「無捲度短髮」推薦1：鮑伯短髮

經典不敗的鮑伯短髮是秋冬最不容易出錯的選擇！長度落在下巴或耳下，自然髮流就能帶出柔順弧度，不用燙也能有蓬鬆線條感。只要吹乾時用手撥鬆，整體就能呈現自然空氣感。特別適合圓臉、方臉女孩，能柔化下顎線條又顯臉小。搭配空氣瀏海或法式瀏海更有日韓系氛圍，乾淨又帶點甜感。

▲秋冬短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲鮑伯短髮是秋冬最不容易出錯的選擇。（圖／IG@yeovvun）

秋冬「無捲度短髮」推薦2：層次一刀切

比起以往厚重的一刀切，今年秋冬流行加入輕層次設計，讓髮尾多了空氣感與輕盈度。不需燙髮就能保留俐落線條又不顯呆板，細軟髮女生能靠這樣的層次增加髮量感，自然捲也能利用原生紋理打造自然動態感。對長臉型女孩特別修飾，乾淨俐落又不失柔和氣質。

▲秋冬短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲層次一刀切。（圖／IG@private_comma）

秋冬「無捲度短髮」推薦3：羽毛剪短髮

羽毛剪短髮以高層次線條打造輕盈流動感，髮尾自然散開如羽毛般柔軟。即使沒燙也能有自然外翹效果，自帶減齡氛圍。自然捲髮質更能駕馭，因為天生的蓬鬆感會讓髮型更立體。搭配八字或空氣瀏海，可修飾顴骨與拉長臉型比例，是日系感滿滿的柔和短髮代表。

▲秋冬短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲羽毛剪短髮。（圖／IG@chahong_official）

秋冬「無捲度短髮」推薦4：內彎層次短髮

想要自然內包髮尾不靠燙？這款「內彎層次短髮」只需吹風機與圓梳就能搞定。低層次設計讓髮尾自然內彎、臉型瞬間變小一圈。特別推薦給臉型偏寬或有下顎角的女生，能柔化五官線條。搭配八字或法式瀏海，溫柔又有女人味，日常整理超簡單，吹乾即完成。

▲秋冬短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲內彎層次短髮只需吹風機與圓梳就能搞定。（圖／IG@ch.jinnlee）

秋冬「無捲度短髮」推薦5：小貓短髮

小貓短髮以微微毛絨感與細碎層次打造慵懶氛圍，帶點法式隨性氣息。髮尾自然外翹、臉側髮絲輕柔貼臉，能完美修飾圓臉與嬰兒肥臉型。就算不特別吹整也能維持自然線條感，懶女孩秋冬必剪款。不用燙、不用造型品也能展現柔軟空氣感，甜又有型。

▲秋冬短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲小貓短髮。（圖／IG@yeovvun）

秋冬「無捲度短髮」推薦6：日系短髮公主切

將公主切與短髮結合，打造出修飾力滿分的「日系短髮公主切」！臉旁層次能修飾顴骨與兩頰線條，讓臉型更精緻，還有自然拉長臉部比例的效果。比起傳統厚重公主切，短版設計更輕盈、不挑臉型。自然髮流就能呈現溫柔氛圍，不用燙也能擁有高質感輪廓。

▲秋冬短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲日系短髮公主切。（圖／IG@_sakimaru.jp）

秋冬「無捲度短髮」推薦7：低層次外翹短髮

外翹短髮在秋冬仍是人氣Top！長度落在肩上位置，透過低層次讓髮尾自然翻翹，不需燙髮也能維持彈性。只要用吹風機往外吹或隨手抓點髮蠟，就能擁有慵懶率性風。特別適合臉型偏長或下顎角明顯的女生，能修飾臉部線條、增加橫向蓬度。自然捲女生更能輕鬆駕馭。

▲秋冬短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲外翹短髮秋冬人氣高。（圖／IG@soyeon__qq）

秋冬「無捲度短髮」推薦8：耳下薄剪短髮

耳下短髮搭配極致打薄設計，清爽又俐落，最適合細軟髮女生。吹乾就能自然蓬鬆、不貼頭皮，完全是「懶人友善」短髮。乾淨俐落的線條能讓臉部輪廓更清晰，特別襯托日韓系氣質。自然捲髮質也能靠原生蓬度展現空氣感短髮氛圍，秋冬換髮首選之一。

▲秋冬短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲耳下短髮搭配極致打薄設計最適合細軟髮女生。（圖／IG@obvie_grace）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

