2025台中國際花毯節登場　周邊新社高人氣景觀餐廳跟著來打卡

文／MENU美食誌

臺中國際花毯節於11月8日至11月30日盛大登場，小編整理了6家景觀美食餐廳，還不快去朝聖！

松之戀
台中市新社區

隱身在台中新社山區的落羽松秘境，主打有400多棵的落羽松與自然景觀，提供歐式排餐及下午茶，推薦現烤小卷經典墨魚燉飯、培根奶油雞腿肉捲有機蛋黃麵。

▲新社美食 。（圖／美食誌提供）

▲松之戀。。（圖／美食客魚魚小遊食提供）

新社莊園古堡
台中市新社區

有著充滿中古世紀歐洲風情的美麗花園，園區擁有大面積的綠地山林，四季皆有不同景色可以欣賞，六角亭主要提供飲品，酒莊餐廳則是提供精緻套餐和下午茶。

▲新社美食 。（圖／美食誌提供）

▲新社莊園古堡。（圖／美食客朵嵐念念提供）

澄石享自在
台中市北屯區

坐落於落羽松木棧步道旁，以蔬食為主打的餐廳，提供火鍋、麵類、鬆餅冰淇淋及飲品，推薦鄉村南瓜火鍋、日式杏排飯和天婦羅讚岐烏龍沾麵 。

▲新社美食 。（圖／美食誌提供）

▲澄石享自在。（圖／美食客食尚小吃貨提供）

桃李河畔
台中市新社區

主打森林系的景觀餐廳，園內種植了許多花草樹木，一年四季皆有不同花木可賞，提供排餐、火鍋、焗烤、素食套餐、兒童餐，還有下午茶點心和各式飲品。

▲新社美食 。（圖／美食誌提供）

▲桃李河畔。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

薰衣草森林
台中市新社區

位於新社山區的薰衣草森林，園內種植滿滿的薰衣草，餐廳提供以香草入味的風味餐、咖啡、輕食、甜點，推薦森林香草烤半雞、法式陽光帶骨豬排。

▲新社美食 。（圖／美食誌提供）

▲薰衣草森林。（圖／美食客Tammy Chou提供）

普羅旺斯庭園餐廳
台中市北屯區

座落在森林裡的玻璃屋，戶外露臺還能將美景盡收眼底，提供正餐和下午茶，推薦綠胡椒肉桂烤雞、紅椒檸檬香茅鍋、新鮮水果茶和小戰斧豬排。

▲新社美食 。（圖／美食誌提供）

▲普羅旺斯庭園餐廳。（圖／美食客++提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 臺中國際花毯節, 台中, 美食

