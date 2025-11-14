fb ig video search mobile ETtoday

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在生活中總有那麼一些人，嘴上功夫一流，抱怨制度、批評別人、嫌棄環境樣樣來，但若真要他們實際出手做事，卻往往成效平平，缺乏真正的行動力與能力，以下就盤點常出現這種狀態的三大星座，看看你身邊是否也有這樣的代表人物。

TOP 3　雙魚座：情緒先行、行動力不足

雙魚座的確有豐富的感受力與想法，但他們最大的問題在於太容易陷入情緒中，當現實不如預期時，往往會先選擇抱怨命運不公平、環境太艱難，而不是冷靜分析問題，他們的想法多、幻想也多，但行動卻常常跟不上節奏，容易讓人覺得「只會說，不會做」。

TOP 2　巨蟹座：愛抱怨又放不下情緒包袱

巨蟹座天生敏感又容易受到外界影響，當事情不如意時，他們會用抱怨的方式來發洩情緒，甚至連瑣碎小事也能聊上半天，雖然嘴上抱怨不停，但內心卻沒有勇氣去改變現狀，常陷入「明明知道問題在哪，卻懶得動手解決」的迴圈，久而久之，讓人覺得他們只會講，不見行動。

TOP 1　雙子座：伶牙俐齒卻缺乏執行力

雙子座堪稱「嘴上抱怨王」，他們語言能力強，表達慾旺盛，面對任何不滿或挫折，都能滔滔不絕地分析一番，彷彿是社會評論員，但問題在於，他們多半只停留在口頭層面，缺乏長期的專注力與執行力，雙子常常「說得比誰都會」，卻難以堅持到底，因此給人一種「能說不能做」的印象。

星座, 占卜, 個性

