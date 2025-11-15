全黑不再無聊！BLACK CDG聯名Nike扭曲Swoosh潮鞋、Junya精準工裝必收

記者鮑璿安／綜合報導

黑潮時代來襲，還在苦惱色系穿搭的你，黑色絕對是最不容易出錯的選項，台灣選品店初衣食精選日本設計師品牌 BLACK Comme des Garçons 與 Junya Watanabe 以黑色為核心的服裝作品，呈現名為「Two Shades of Black」的黑色時裝語境，從鞋履到服飾帶來視覺上的亮點碰撞。





▲BLACK COMME des GARÇONS， 延續經典雕塑式美學，透過不對稱褶皺、堆疊式結構與不規則剪裁，讓黑色呈現如建築般的立體張力 。（圖／品牌提供）

由Comme des Garçons創辦人川久保玲(Rei Kawakubo)親手操刀的支線品牌 BLACK COMME des GARÇONS， 延續經典雕塑式美學，透過不對稱褶皺、堆疊式結構與不規則剪裁，讓黑色呈現如建築般的立體張力。鞋款部分同樣圍繞黑色核心，將 Nike 經典 Field General 82 注入 BLACK COMME des GARÇONS 的極簡暗黑語彙，創造出既熟悉又前衛的全新樣貌。鞋面以品牌字樣滿版覆蓋，堆疊出強烈存在感，而經典 Swoosh 標誌則被重新演繹為不規則扭曲的線條，帶來實驗性十足的衝擊視覺。





▲Junya Watanabe 則以工裝語彙切入，運用硬挺布料、立體口袋與拼接車縫線打造出冷調又具功能性的黑色形體 。（圖／品牌提供）

Junya Watanabe 則以工裝語彙切入，運用硬挺布料、立體口袋與拼接車縫線打造出冷調又具功能性的黑色形體，擅長的技法使整體看似簡單，卻在細節處蘊含精準比例，像是加寬的肩線、微微前傾的立體剪裁、以及經典丹寧拼貼，都讓黑色變得不那麼高冷，而是帶著實穿與街頭混合的態度。

同場加映

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE 於2025秋冬推出全新包款 「CHIMERA」，以虛構生物「CHIMERA奇美拉」 為名 。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 推出全新包款 「CHIMERA」 系列，以希臘神話中融合多種生物的「奇美拉」為名，象徵多元元素交織誕生的新生命。設計上以品牌標誌性的三角幾何片為基底，結合豹紋印花與金屬光澤塗層，折射出變幻多彩的視覺效果，隨著光影與動作閃爍出奇幻氛圍。這一季更推出多款尺寸與包型，包括 CHIMERA 托特包、LUCENT METALLIC 輕巧包、CRYSTAL GLOSS 手提包與水桶包等，無論通勤、旅遊或派對皆能搭配出個性風格。