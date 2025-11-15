fb ig video search mobile ETtoday

全黑不再無聊！BLACK CDG聯名Nike扭曲Swoosh潮鞋、Junya精準工裝必收

>

記者鮑璿安／綜合報導

黑潮時代來襲，還在苦惱色系穿搭的你，黑色絕對是最不容易出錯的選項，台灣選品店初衣食精選日本設計師品牌 BLACK Comme des Garçons 與 Junya Watanabe 以黑色為核心的服裝作品，呈現名為「Two Shades of Black」的黑色時裝語境，從鞋履到服飾帶來視覺上的亮點碰撞。

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

▲BLACK COMME des GARÇONS， 延續經典雕塑式美學，透過不對稱褶皺、堆疊式結構與不規則剪裁，讓黑色呈現如建築般的立體張力 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名 。（圖／品牌提供）

由Comme des Garçons創辦人川久保玲(Rei Kawakubo)親手操刀的支線品牌 BLACK COMME des GARÇONS， 延續經典雕塑式美學，透過不對稱褶皺、堆疊式結構與不規則剪裁，讓黑色呈現如建築般的立體張力。鞋款部分同樣圍繞黑色核心，將 Nike 經典 Field General 82 注入 BLACK COMME des GARÇONS 的極簡暗黑語彙，創造出既熟悉又前衛的全新樣貌。鞋面以品牌字樣滿版覆蓋，堆疊出強烈存在感，而經典 Swoosh 標誌則被重新演繹為不規則扭曲的線條，帶來實驗性十足的衝擊視覺。

▲Junya Watanabe MAN 。（圖／品牌提供）

▲Junya Watanabe MAN 。（圖／品牌提供）

▲Junya Watanabe 則以工裝語彙切入，運用硬挺布料、立體口袋與拼接車縫線打造出冷調又具功能性的黑色形體 。（圖／品牌提供）

Junya Watanabe 則以工裝語彙切入，運用硬挺布料、立體口袋與拼接車縫線打造出冷調又具功能性的黑色形體，擅長的技法使整體看似簡單，卻在細節處蘊含精準比例，像是加寬的肩線、微微前傾的立體剪裁、以及經典丹寧拼貼，都讓黑色變得不那麼高冷，而是帶著實穿與街頭混合的態度。

同場加映

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE 於2025秋冬推出全新包款 「CHIMERA」，以虛構生物「CHIMERA奇美拉」 為名 。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 推出全新包款 「CHIMERA」 系列，以希臘神話中融合多種生物的「奇美拉」為名，象徵多元元素交織誕生的新生命。設計上以品牌標誌性的三角幾何片為基底，結合豹紋印花與金屬光澤塗層，折射出變幻多彩的視覺效果，隨著光影與動作閃爍出奇幻氛圍。這一季更推出多款尺寸與包型，包括 CHIMERA 托特包、LUCENT METALLIC 輕巧包、CRYSTAL GLOSS 手提包與水桶包等，無論通勤、旅遊或派對皆能搭配出個性風格。

關鍵字：

黑色時尚, 川久保玲, 初衣食, 日本設計, 潮流鞋款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

IKEA進駐宜蘭！新月廣場11／15見客　150款家飾家具直接買 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」 天梭首款大馬士革鋼錶問世　33,000元入手獨一無二款 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面