壓力肥瘦不下來？營養師：吃對東西幫你補充快樂荷爾蒙

▲當身體處於慢性壓力，容易導致體重失守。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是壓力肥嗎？你不是不努力，但就是瘦不下來，小心可能是身體像你發出警訊，當你長時間壓力大、睡不好、情緒長期緊繃，可能你的快樂荷爾蒙正失衡，營養師高敏敏教你這樣吃，讓腦袋重新充滿快樂訊號。

營養師高敏敏解釋，壓力肥就等於你荷爾蒙失衡，當身體處於慢性壓力時，皮質醇會大量上升，讓你特別想吃高熱量食物，久而久之，這些多餘能量就會被轉化成脂肪儲存，形成所謂的「壓力肥」，除了肥胖外，也會影響睡眠、情緒與代謝。

當腦袋裡的快樂荷爾蒙變少，連代謝也會跟著「卡卡」，而食物是最天然的情緒調節劑，想要重新快樂起來，聽聽營養師教你如何吃，幫助腦內啡與多巴胺。

#辣椒素

促進腦內啡釋放，帶來愉悅感。

#富含鎂的食物

含有鎂的食物可以幫助放鬆神經、穩定情緒，像是杏仁、腰果、可可粉、香蕉、深綠葉菜都在內。

#高含量色胺酸食物

幫助合成血清素與腦內啡的前驅物，推薦牛奶、起司、優格、雞胸肉、毛豆、豆腐等食物。

#Omega-3脂肪酸

幫助穩定多巴胺合成，建議選擇亞麻籽、核桃、奇亞籽、鮭魚、鯖魚等食物。

行為改變也能幫大腦放鬆

★深呼吸

放慢呼吸節奏，幫助神經放鬆、減輕焦慮與緊繃。

★運動

任何規律運動都能促進腦內啡分泌，讓心情更穩定。

★冥想

專注當下，能讓壓力指數下降，幫助大腦進入放鬆狀態。

★曬太陽

每天曬10～15分鐘太陽，有助於血清素合成。

★哈哈大笑

笑能促進多巴胺與腦內啡分泌，是最自然的快樂來源。

★遛狗

與毛孩互動能釋放催產素與快樂荷爾蒙。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）