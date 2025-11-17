BLIKE精品奶茶店落地台中　現萃東方美人茶單杯要價388元

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

從路邊紅茶攤起家的「可不可熟成紅茶」，在 2019 年創立精品茶飲品牌 BLIKE，近日在台中的新店面「大里 Lab」正式開幕，主打以原葉茶現萃方式製作飲品，並推出單杯售價388元的比賽茶引出話題，標榜用精準萃取與高端設備呈現台灣茶風味，讓消費者也能用飲味細品在地風土。

BLIKE 大里 Lab 店以實驗室概念，打造整體空間，以金屬、紅色立柱與線性光源呈現實驗室氛圍。吧台採全開放式設計，消費者可直接看到萃茶過程，包括原葉投放、萃取程序與茶液呈現，強調製作透明度。

店內使用多見於精品咖啡領域的義大利 Victoria Arduino PureBrew+ 萃茶設備，以固定溫度、壓力與流速讓每杯茶維持穩定風味，試圖將手搖飲常見的「大量煮茶」轉向更精準的客製化沖煮方式。店內用水採用 BWT 倍思鎂 PLUS 強調調整水質，並與曾獲「台灣紅茶茶王」頭銜的莊鎔璞合作產品開發。

▲BLIKE品牌創辦人劉紹威（左）與臺灣紅茶茶王莊鎔璞（右）。

針對開幕，店內也推出三款訂製奶茶，以年份命名，以象徵台灣茶飲文化的不同階段，包括呈現柑橘氣息的 1831 以伯爵茶；1869 則從經典紅茶奶茶出發，以及 1986 的珍珠奶茶誕生年代為概念，搭配紅玉18號打造更深層茶底。

店內提供也多款純茶，包括山麓紅茶、喜馬拉雅紅茶與莊鎔璞製作的紅玉18號，全部以現萃呈現，希望以「茶味」作為飲品主體，而非依靠配料或調味。

此外，開幕期間也限定販售「東方美人比賽茶」，採用 100% 原葉比賽茶現萃，不額外加入調味，以蜜香、熟果香與花香層次為主調。由於原料稀有且取得不易，因此設定為限量提供，單杯售價 388 元也等同一杯高價精品咖啡。

業者表示，大里 Lab 店作為展示技術與概念的空間，未來仍會持續開發新的茶飲方式，並計畫於2025年插旗高雄，打造兩層樓旗艦店。

▲星巴克5款典藏限定飲品登場，典藏摩登吧檯推出，以典藏濃縮咖啡為基底「典藏太妃瑪奇朵」，帶出黑巧克力韻味。（圖／品牌提供）

星巴克於台北 DREAM PLAZA 典藏門市，在今年冬季限定共推出五款飲品，包括以可可奶油泡沫包裹濃縮咖啡的「典藏太妃瑪奇朵」，太妃蜜糖碎片在上層融開，甜香與苦韻疊出冬天的厚度；「典藏香橙雲朵美式」則讓咖啡帶出柑橘的清亮氣息，聞起來就像陽光灑進冷空氣裡。

▲結合香甜柳橙與濃縮咖啡的「橙澄雲朵燕麥那堤」，搭配絲滑燕麥奶與綿密奶泡，最後以柳橙片點綴。

想換點溫柔的風味，「橙澄雲朵燕麥那堤」用燕麥奶取代鮮奶，口感滑順而輕盈；「蘋果森林」則是茶瓦納吧檯的重點，以碧螺春搭配蘋果香氣，果香清甜中有淡淡茶澀。夜幕後登場的「微醺蘋果熱紅酒」，加熱後散出肉桂與果酒氣息，是典藏吧檯才喝得到的限定。

▲耶誕節必點「微醺蘋果熱紅酒」，以紅酒的醇厚為基調，融合新鮮蘋果的輕甜與檸檬的清新酸香，層層交織出馥郁果香與溫暖氣息。

該店甜點也延續節慶氛圍，義大利耶誕水果麵包「潘娜朵尼」和草莓戚風蛋糕、草莓乳酪麵包同步上架，從 150 元到 780 元不等，節慶感滿滿，現在就能過耶誕節。