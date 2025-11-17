普發萬元宏匯廣場滿3千送200　統一時代百貨滿額送6800

▲普發萬元加上耶誕檔期，百貨也趁勢推出加碼回饋，圖為新莊宏匯廣場耶誕樹。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

政府普發一萬元，百貨通路陸續推出加碼方案迎戰歲末檔期。宏匯廣場自11／20起推出周周抽萬元禮券、平假日滿額贈等，周末消費滿3,000元送200元；統一時代百貨與 DREAM PLAZA 則主攻聯名卡回饋，同步祭出卡友禮與限定滿額贈，最高消費3萬元可回饋6,800元。

宏匯廣場於11／20至12／25推出耶誕檔期優惠，平日全館累計滿2,000元，可獲100元餐飲抵用金，單筆滿2,500元可兌換薑餅人針織袋、耶誕馬克杯或抵用券等來店禮；周五與周六消費滿3,000元可獲得200元抵用金，名品單筆滿10,000元再加贈500元。





此外為搭上普發一萬元話題，也同步推出「普發萬元放大術」抽獎活動，超級匯會員當日全館累計消費滿10,000元，即可兌換抽獎券，每周日下午5點直播抽出幸運者，可獲得10,000元禮券，若本人正在現場則再加碼2,000元，單次最高帶走12,000元。耶誕檔期間每日消費累計滿3,000元即可參加抽獎，獎項包括露營住宿券等 25 項禮品。

▲宏匯廣場COACH．LOLA單肩手袋推薦價15,800元；hoi好好生活．毛毛蟲羊羔絨懶人沙發椅，原價11,800元，特價8,980元。

統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 雙館，從11／13至12／3推出「愛・Sharing」檔期，主打全館指定櫃當日累計消費滿5,000送200元電子抵用券，最大亮點為聯名卡回饋，刷 uniopen 聯名卡當日消費滿1萬元送1,600元、消費滿3萬元再送2,000元，等同消費滿3萬元可獲6,800元回饋，不含聯名卡最高7% OPENPOINT 回饋。

▲統一時代百貨二樓「愛・Sharing」佈置，今年主題為義大利威尼斯。

館內也針對耶誕季推出會員限定禮品。11／24至11／30推出「Moomin 收納摺疊椅」卡友禮，持會員卡、當日單筆滿800元發票並扣8點即可兌換；檔期間當日消費滿4,500元可獲得「雪鈴兔波波透明娃包」，或消費滿800元可加價300元換購。