Melody曝女兒青春期審美「不受控」！推洋蔥式穿搭Gap毛衣是團隊必買

記者鮑璿安／綜合報導

Gap 正式插旗新北中和環球購物中心，打造超過 180 坪的全新空間，也特別邀請女星Melody 現身，分享她多年來對 Gap 的深厚喜愛與私藏穿搭心法。Melody 也提到，她從女兒小時候就熱愛 Baby Gap 的親膚設計，如今孩子長大了會自己買衣服，但家庭旅行或節慶合照時，一家人還是會不約而同挑選 Gap 的牛仔與毛衣來搭配，「其實不是刻意的親子裝，但放在一起就很協調」！

▲Melody 展現品牌一貫的美式輕鬆風格，她也大推適合台灣氣候的「洋蔥式穿法」 。（圖／品牌提供）

Melody 以 Gap 經典奶茶色麻花針織搭配喇叭牛仔褲亮相，展現品牌一貫的美式輕鬆風格，她也大推適合台灣氣候的「洋蔥式穿法」，尤其冬天出門時必須要有一件輕巧又保暖的外套，毛衣更是她心中的團隊必買清單，「毛衣真的很值得入手，團隊要一人一件，每件都好搭又不厚重。」

▲小熊刺繡圓領針織、翻領長袖針織洋裝、喇叭牛仔褲 。（圖／品牌提供）

聊到親子穿搭，她坦言孩子們已經進入青春期，開始發展自己的審美喜好、甚至學會拒絕媽媽的建議，「我之前清衣櫥問她們要不要，她們還說不要欸！」她笑說孩子們的風格偏書呆子路線，不走時尚派，很多時候她也尊重孩子：「他們會說『我如果有需要會告訴你，不要浪費錢』，其實滿成熟的。」但她也相信青少女階段的嘗試非常重要，「女孩子總要有自己的表達方式，穿搭就很好。」她提到自己對孩子的教育方式始終是不說教，而是透過分享，「父母要一直跟孩子溝通，但不能逼，我們是用分享的方式，他們比較能接受。」

此次新店開幕，Gap 也推出一系列暖心活動，包含客製姓名貼、小小設計師拼豆體驗等，讓家庭能在購物之餘留下珍貴回憶。門市更完整呈現嬰幼兒到成人的全系列商品，包括經典牛仔、秋冬針織與機能外套，從寶寶的外縫式標籤到大人的高機能外套應有盡有。

同場加映

▲GU本季聯手《哈利波特》推出一系列充滿細節的聯名單品，以霍格華茲經典元素為主軸。（圖／品牌提供）

GU本季聯手《哈利波特》推出一系列充滿細節的聯名單品，以霍格華茲經典元素為主軸，融入品牌拿手的日常剪裁與舒適布料。系列中包括重磅內刷毛上衣、開襟外套、家居服組與迷你包等多款單品。視覺主題圍繞魁地奇運動場與蜂蜜公爵糖果屋，整體設計運用學院徽章、配色字樣與角色標誌，像是紅金色的格蘭芬多、綠銀色的史萊哲林，都成為穿搭重點。男裝以厚磅刷毛與V領針織外套呈現復古質感，女裝則以條紋開襟衫搭配圓包點綴出俏皮氛圍。最親民的襪款定價僅150元起，讓粉絲能以低門檻入手魔法學院風。

Gap, Melody, 親子穿搭, 新北中和, 開幕活動

