fb ig video search mobile ETtoday

盧允瑞與楊超越演繹Balenciaga新時代！Rodeo、Le City在鏡頭前美得太犯規

>

記者鮑璿安／綜合報導

在Pierpaolo Piccioli接任Balenciaga創意總監後，肩負著強烈的使命重回品牌初心，首秀便以極簡又充滿力量的態度開啟全新世代，而他操刀的首支廣告企劃正式亮相，以細膩的鏡頭視角捕捉盧允瑞、張小斐與楊超越三位演員，置身巴黎街景與車廂光影間，進一步聚焦兩大話題包款。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲由攝影師Hanna Moon掌鏡，為Balenciaga帶來一種截然不同的女性敘事，盧允瑞、張小斐與楊超越分別換上簡潔低調的黑色上衣搭配牛仔褲，平易近人的穿搭卻流露力量。（圖／品牌提供）

此次形象照由攝影師Hanna Moon掌鏡，為Balenciaga帶來一種截然不同的女性敘事，盧允瑞、張小斐與楊超越分別換上簡潔低調的黑色上衣搭配牛仔褲，平易近人的穿搭卻流露力量。本次大片聚焦兩款品牌經典包袋Rodeo 與 Le City，在 Piccioli 的重新詮釋下，延續原有的前衛實用精神，同時注入更柔和、更具情感的語彙，鏡頭營造出乾淨俐落的氛圍，讓包款成為畫面真正的主角。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

Le City 再度回到聚光燈下，那充滿辨識度的結構線條、風琴式車縫與率性拉鍊袋依舊保留，編織手柄、扣件螺絲與垂墜皮革拉繩構築 Le City 的靈魂細節，讓它在低調中仍擁有搶眼的存在力。作為近年來的話題包款之作，Rodeo在Pierpaolo Piccioli時代依然被當成主力，包款象徵 Balenciaga 的自由精神與肆意流動，線條俐落、包身輪廓更富速度感。廣告中將包款置於車座上，融入使用者生活的各個角落，柔軟皮革帶出的自然褶皺，與金屬扣飾的冷調光澤形成鮮明對比，讓包本身帶著極度摩登的張力。

同場加映

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲此次形象照由 Alessandro Michele 掌舵創意，Renell Medrano 執導的廣告短片邀來 Dakota Johnson出鏡 。（圖／品牌提供）

年末將至，Valentino 發表2026早春系列廣告《夜曲》（Nocturne），將城市的夜色轉化成時裝詩篇。自 Alessandro Michele 上任創意總監之後，不僅強化品牌極繁美學篇章，更請到好友達珂塔強生（Dakota Johnson）擔任品牌大使，在最新出鏡的形象照中大展她溫柔性感模樣，讓人對新Valentino的印象持續加深。此次形象照由 Alessandro Michele 掌舵創意，Renell Medrano 執導的廣告短片邀來 Dakota Johnson、Marisa Berenson 與 Tate McRae 出演，描繪人們在酒店房間間的孤獨與連結。柔光燈影灑落在 Dakota Johnson 的身影上，她身著亮片與絲質拼接的長裙，展現出介於性感與柔軟之間的張力。包款運用金屬鍊條與鉚釘皮革細節打破甜美印象，流露出屬於 Valentino 女性的自由與勇敢。

關鍵字：

Balenciaga, 包款, PierpaoloPiccioli, 時尚, 廣告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

陳喬恩喝喜酒穿搭滿分　百萬AP錶搶眼

陳喬恩喝喜酒穿搭滿分　百萬AP錶搶眼

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友 這樣吃營養翻倍！營養師教你5種水果吃法　黃色奇異果超養顏 容易「見笑轉生氣」星座TOP 3　第1名習慣用生氣來掩飾不安 8款秋冬「無捲度短髮」推薦！慵懶不用燙、日常好整理 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 金裕貞《親愛的X》美貌封神　戲外「自律女神」4大凍齡秘訣揭秘 Seiko職人座鐘登台開賣　滿月款11萬起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面