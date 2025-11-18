盧允瑞與楊超越演繹Balenciaga新時代！Rodeo、Le City在鏡頭前美得太犯規

記者鮑璿安／綜合報導

在Pierpaolo Piccioli接任Balenciaga創意總監後，肩負著強烈的使命重回品牌初心，首秀便以極簡又充滿力量的態度開啟全新世代，而他操刀的首支廣告企劃正式亮相，以細膩的鏡頭視角捕捉盧允瑞、張小斐與楊超越三位演員，置身巴黎街景與車廂光影間，進一步聚焦兩大話題包款。





▲由攝影師Hanna Moon掌鏡，為Balenciaga帶來一種截然不同的女性敘事，盧允瑞、張小斐與楊超越分別換上簡潔低調的黑色上衣搭配牛仔褲，平易近人的穿搭卻流露力量。（圖／品牌提供）

此次形象照由攝影師Hanna Moon掌鏡，為Balenciaga帶來一種截然不同的女性敘事，盧允瑞、張小斐與楊超越分別換上簡潔低調的黑色上衣搭配牛仔褲，平易近人的穿搭卻流露力量。本次大片聚焦兩款品牌經典包袋Rodeo 與 Le City，在 Piccioli 的重新詮釋下，延續原有的前衛實用精神，同時注入更柔和、更具情感的語彙，鏡頭營造出乾淨俐落的氛圍，讓包款成為畫面真正的主角。

Le City 再度回到聚光燈下，那充滿辨識度的結構線條、風琴式車縫與率性拉鍊袋依舊保留，編織手柄、扣件螺絲與垂墜皮革拉繩構築 Le City 的靈魂細節，讓它在低調中仍擁有搶眼的存在力。作為近年來的話題包款之作，Rodeo在Pierpaolo Piccioli時代依然被當成主力，包款象徵 Balenciaga 的自由精神與肆意流動，線條俐落、包身輪廓更富速度感。廣告中將包款置於車座上，融入使用者生活的各個角落，柔軟皮革帶出的自然褶皺，與金屬扣飾的冷調光澤形成鮮明對比，讓包本身帶著極度摩登的張力。

同場加映





▲此次形象照由 Alessandro Michele 掌舵創意，Renell Medrano 執導的廣告短片邀來 Dakota Johnson出鏡 。（圖／品牌提供）

年末將至，Valentino 發表2026早春系列廣告《夜曲》（Nocturne），將城市的夜色轉化成時裝詩篇。自 Alessandro Michele 上任創意總監之後，不僅強化品牌極繁美學篇章，更請到好友達珂塔強生（Dakota Johnson）擔任品牌大使，在最新出鏡的形象照中大展她溫柔性感模樣，讓人對新Valentino的印象持續加深。此次形象照由 Alessandro Michele 掌舵創意，Renell Medrano 執導的廣告短片邀來 Dakota Johnson、Marisa Berenson 與 Tate McRae 出演，描繪人們在酒店房間間的孤獨與連結。柔光燈影灑落在 Dakota Johnson 的身影上，她身著亮片與絲質拼接的長裙，展現出介於性感與柔軟之間的張力。包款運用金屬鍊條與鉚釘皮革細節打破甜美印象，流露出屬於 Valentino 女性的自由與勇敢。