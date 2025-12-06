fb ig video search mobile ETtoday

6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣　散發神秘又性感的高級氛圍

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

帶點煙霧感但不嗆鼻的焚香香水，天生就自帶一種讓人靜下來的力量，混著木質、樹脂、香料，聞起來像走進一間安靜的神祕殿堂，總有著讓人上癮的深層魅力。

焚香香水是什麼？

焚香香水的魅力，在於那種若有似無的煙燻氣息！前調通常帶點辛香或木質；過幾分鐘，中調開始浮出柔和的煙燻暖意；等到後調完全展開，就是一股能把人包起來的安定感，而且越到後面越好聞、越靠近越耐人尋味，這種層次感是其他香調少有的。

它不是那種張揚的性感，而是冷冷的魅惑、悄悄滲進心底的氛圍，神秘、安定、又帶著距離感，很適合秋冬、夜間、或是妳想讓氣場更收斂、卻更迷人的時刻！穿上焚香香水的瞬間，整個人氣場會變得更穩、更冷靜。

6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍

焚香香水適合誰？

如果對木質香、龍涎香、沉香、乳香或沒藥本來就很喜歡的話，那焚香調大概會直接變成你的心頭好！它也特別受到喜歡暗黑美學、神秘氣場、以及中性香氛的人青睞，那種冷冷的性感，真的聞一次就忘不掉。

如果想在出場時讓氣場明顯一點、但又不想太張揚，也非常推薦穿上焚香香水，它低調、有深度，而且非常耐聞，特別是在冬天，這種帶暖度的煙燻感能把人包得很安心，甚至可能成為每天都想噴的安定系香氛。

編輯推薦6款焚香香水

焚香香水推薦1：Maison Margiela 星空低語淡香精

星空低語是一款有著像「老圖書館」氛圍的安靜焚香香水。前調的黑胡椒帶出一點微辣的空氣感，像是翻動書頁時那一下的細語，接著香草慢慢浮出，讓香氣有了柔軟的溫度。中段開始，乾淨的雪松與木質登場，彷彿走進長長書櫃間，木桌被暖黃燈光照出柔和光澤。後調則是帶粉感的樹脂與香草，把整體氣味包成一種「安靜卻性感」的狀態。不嗆、不濃，也不張揚，非常適合夜晚閱讀、冥想，或任何你想切換到me time的時刻。

6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍

前調：醛香、索馬利亞焚香
中調：鳶尾香調、沒藥精油
後調：馬達加斯加波本香草、麝香、維吉尼亞雪松

焚香香水推薦2：Diptyque 譚道淡香精

譚道的焚香氣息是乾淨、透明、沒有負擔的氛圍，就像是霧氣輕輕從皮膚表面輕撫。前調以滑順的邁索爾檀木為主軸，帶著奶感與木質暖度；中段加上雪松、玫瑰木與柏樹，讓整體更立體、有層次，像森林裡的涼風輕掃過肩。後調再帶出淡淡龍涎香，使香氣更沉、也更耐聞！整體沒有傳統焚香的厚重感，反而像是木質調裡最乾淨的一縷煙霧，很適合日常和秋冬。

6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍

前調：邁索爾檀木
中調：玫瑰木、雪松
後調：柏樹、龍涎香

焚香香水推薦3：L‘Artisan Parfumeur 阿蒂仙之香 焚香之幕

前調以乾燥樹脂、煙燻木質展開，像一瞬間走進陰影裡；中段浮出的乳香與冷香料，營造出強烈的儀式感，煙霧細、冷、透明但帶力量。後調以木質、麝香與一點焦糖化的樹脂收尾，就像影子一樣，不是熱烈的誘惑，而是遠看很安靜、近聞卻讓人心跳的那種氣味。

6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍

焚香香水推薦4：Matiere Premiere濃香精系列 焚膏繼晷

MATIERE PREMIERE以索馬利亞頂級乳香為核心，把焚香的煙霧做到最純粹、最乾淨、最立體。前調是張力十足的乳香，煙霧感直衝而上；中段加入香脂、冷木質與胡椒氣息，像正站在焚香儀式中央，煙霧在空氣裡盤旋。後調以雪松、香根草、琥珀樹脂收束，留下乾燥、神秘、深沉的餘韻，非常有存在感！

6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍

焚香香水推薦5：Perfumer H 焚香之水

焚香之水是一款「輕盈版」焚香香水，把煙霧做得更像薄紗，而不是濃烈的煙柱。前調以佛手柑與薰衣草展開，乾淨、明亮、透著空氣感；中段由洋甘菊、天竺葵與番紅花串起柔和的草本氣息，讓香味有了一種儀式感的平靜。後調的索馬利亞乳香、檀木、雪松與琥珀，把煙霧的輪廓勾得溫柔又有深度！聞起來像一個安靜的深呼吸，近聞有暖意、遠聞卻若即若離，適合夜晚放鬆的時刻。

6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍

焚香香水推薦6：Aesop 熾香水

Aesop這支熾香水的氣味很像一場安靜、緩慢展開的儀式。前調以微亮的柑橘揭開序幕，像晨光照進古寺窗欞；中調的乾草、草本與樹脂慢慢浮出，香氣開始變得深、穩、有點冷，又帶一絲暖意。後調是礦物感與木質交疊的收束，煙霧沉在皮膚上，留下一種深夜的安定感。整瓶香的個性很隱忍，像在黑暗裡點起的一盞燈，非常適合秋冬、夜晚、或想讓整體造型更偏神秘氣質的時刻。

6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

香水噴太多？調香師公開4個速效補救法，讓氣味重回淡雅

● Diptyque香水排名2025｜哪一款最值得入手？人氣香氣完整評比

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 焚香, 焚香香水, 香氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

李秉憲老婆擁愛馬仕各式經典包　配大地色系冬裝美翻 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響 懶人星座Top 3公開！　第1名能不麻煩就別麻煩「慢慢來最快」 旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂 「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場 髮香留香秘訣大公開！「頭髮微濕」噴灑效果最好 不得老闆緣的8種舉動　「未考慮上司能力」讓你累又沒收穫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面