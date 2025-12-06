6款焚香香水推薦！把靈魂點亮的煙霧系香氣，散發神秘又性感的高級氛圍

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

帶點煙霧感但不嗆鼻的焚香香水，天生就自帶一種讓人靜下來的力量，混著木質、樹脂、香料，聞起來像走進一間安靜的神祕殿堂，總有著讓人上癮的深層魅力。

焚香香水是什麼？

焚香香水的魅力，在於那種若有似無的煙燻氣息！前調通常帶點辛香或木質；過幾分鐘，中調開始浮出柔和的煙燻暖意；等到後調完全展開，就是一股能把人包起來的安定感，而且越到後面越好聞、越靠近越耐人尋味，這種層次感是其他香調少有的。

它不是那種張揚的性感，而是冷冷的魅惑、悄悄滲進心底的氛圍，神秘、安定、又帶著距離感，很適合秋冬、夜間、或是妳想讓氣場更收斂、卻更迷人的時刻！穿上焚香香水的瞬間，整個人氣場會變得更穩、更冷靜。

焚香香水適合誰？

如果對木質香、龍涎香、沉香、乳香或沒藥本來就很喜歡的話，那焚香調大概會直接變成你的心頭好！它也特別受到喜歡暗黑美學、神秘氣場、以及中性香氛的人青睞，那種冷冷的性感，真的聞一次就忘不掉。

如果想在出場時讓氣場明顯一點、但又不想太張揚，也非常推薦穿上焚香香水，它低調、有深度，而且非常耐聞，特別是在冬天，這種帶暖度的煙燻感能把人包得很安心，甚至可能成為每天都想噴的安定系香氛。

編輯推薦6款焚香香水

焚香香水推薦1：Maison Margiela 星空低語淡香精

星空低語是一款有著像「老圖書館」氛圍的安靜焚香香水。前調的黑胡椒帶出一點微辣的空氣感，像是翻動書頁時那一下的細語，接著香草慢慢浮出，讓香氣有了柔軟的溫度。中段開始，乾淨的雪松與木質登場，彷彿走進長長書櫃間，木桌被暖黃燈光照出柔和光澤。後調則是帶粉感的樹脂與香草，把整體氣味包成一種「安靜卻性感」的狀態。不嗆、不濃，也不張揚，非常適合夜晚閱讀、冥想，或任何你想切換到me time的時刻。

前調：醛香、索馬利亞焚香

中調：鳶尾香調、沒藥精油

後調：馬達加斯加波本香草、麝香、維吉尼亞雪松

焚香香水推薦2：Diptyque 譚道淡香精

譚道的焚香氣息是乾淨、透明、沒有負擔的氛圍，就像是霧氣輕輕從皮膚表面輕撫。前調以滑順的邁索爾檀木為主軸，帶著奶感與木質暖度；中段加上雪松、玫瑰木與柏樹，讓整體更立體、有層次，像森林裡的涼風輕掃過肩。後調再帶出淡淡龍涎香，使香氣更沉、也更耐聞！整體沒有傳統焚香的厚重感，反而像是木質調裡最乾淨的一縷煙霧，很適合日常和秋冬。

前調：邁索爾檀木

中調：玫瑰木、雪松

後調：柏樹、龍涎香

焚香香水推薦3：L‘Artisan Parfumeur 阿蒂仙之香 焚香之幕

前調以乾燥樹脂、煙燻木質展開，像一瞬間走進陰影裡；中段浮出的乳香與冷香料，營造出強烈的儀式感，煙霧細、冷、透明但帶力量。後調以木質、麝香與一點焦糖化的樹脂收尾，就像影子一樣，不是熱烈的誘惑，而是遠看很安靜、近聞卻讓人心跳的那種氣味。

焚香香水推薦4：Matiere Premiere濃香精系列 焚膏繼晷

MATIERE PREMIERE以索馬利亞頂級乳香為核心，把焚香的煙霧做到最純粹、最乾淨、最立體。前調是張力十足的乳香，煙霧感直衝而上；中段加入香脂、冷木質與胡椒氣息，像正站在焚香儀式中央，煙霧在空氣裡盤旋。後調以雪松、香根草、琥珀樹脂收束，留下乾燥、神秘、深沉的餘韻，非常有存在感！

焚香香水推薦5：Perfumer H 焚香之水

焚香之水是一款「輕盈版」焚香香水，把煙霧做得更像薄紗，而不是濃烈的煙柱。前調以佛手柑與薰衣草展開，乾淨、明亮、透著空氣感；中段由洋甘菊、天竺葵與番紅花串起柔和的草本氣息，讓香味有了一種儀式感的平靜。後調的索馬利亞乳香、檀木、雪松與琥珀，把煙霧的輪廓勾得溫柔又有深度！聞起來像一個安靜的深呼吸，近聞有暖意、遠聞卻若即若離，適合夜晚放鬆的時刻。

焚香香水推薦6：Aesop 熾香水

Aesop這支熾香水的氣味很像一場安靜、緩慢展開的儀式。前調以微亮的柑橘揭開序幕，像晨光照進古寺窗欞；中調的乾草、草本與樹脂慢慢浮出，香氣開始變得深、穩、有點冷，又帶一絲暖意。後調是礦物感與木質交疊的收束，煙霧沉在皮膚上，留下一種深夜的安定感。整瓶香的個性很隱忍，像在黑暗裡點起的一盞燈，非常適合秋冬、夜晚、或想讓整體造型更偏神秘氣質的時刻。

