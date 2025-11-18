熱巧克力不在榜內！最佳禦寒飲品Top 3　讓你由內到外暖起來

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

氣溫驟降，除了穿暖一點外，其實喝對飲料也能快速提升體內循環，但並非所有熱飲都能保暖，有的雖然是熱，但卻只能帶來短暫彎度，盤點3款讓你由內而外暖起來的飲品，讓你告別虛冷。

#薑茶

不少人天冷一定會來杯薑茶，因為薑裡面的「薑辣素」能刺激血管擴張，加強末梢血液循環，讓手腳冰冷的人特別有感。薑也能促進代謝、讓身體快速產生熱能，喝下去會有一種從胃慢慢「熱氣往外散」的感覺。如果你體質偏虛寒、冬天容易手腳冷、經期易痛，黑糖薑茶更能補氣又補暖。

#桂圓紅棗茶

以中醫理論來說，桂圓本來就偏溫補，加上紅棗本身就有補氣、增強血液循環的效果，兩者加乘保暖效果非常棒。這款熱飲適合天冷容易頭暈、臉色偏白、手腳冰冷、常感覺沒精神的人。它的溫補效果能讓身體增加血液供應，對女生在經期後補氣血也非常合適。唯一要注意的是糖分會偏高，若你正想減重或怕長痘痘，建議桂圓量減半。

#熱牛奶或熱豆漿

聽到牛奶大家的第一個想法就是補鈣，其實像鮮奶這種含有高蛋白質的飲品，在天冷時的保暖效果非常好。蛋白質的「食物熱生成效」較高，也就是身體在消化它時需要消耗較多能量、因此會「發熱」。因此喝一杯熱牛奶或熱豆漿，可以讓胃腸先暖起來，再透過代謝帶動整體體溫上升。如果你有乳糖不耐，無糖豆漿是一個保暖又不脹氣的好選擇；若正在減重的話，豆漿記得選擇無糖較不怕帶給身體負擔。