MUJI暖冬商品滿5千送500　台隆手創館推冬日個人保養

記者蔡惠如／綜合報導

入冬後首波明顯降溫，居家保暖與肌膚換季保養需求同步提高。MUJI 無印良品主打居家穿搭與寢織品升級，加碼推出滿額回饋；台隆手創館則聚焦秋冬清潔、保濕與防曬需求，引進多款日系保養小物，協助消費者應對乾燥與敏弱問題。

▲無印良品暖冬商品滿5千送500，女透明感圓領長袖 T 恤、女無側縫法蘭絨長袖家居睡衣。（圖／品牌提供）

MUJI 無印良品以「溫暖居家」為主軸，推出應景冬季居家服飾、厚型寢織品與居家小物滿額優惠。針對室內濕冷環境較外出更難保暖，建議分層穿搭，包括貼身層推薦透明感圓領長袖T恤、棉混羊毛保暖長袖T恤等，售價均為690元；外層可選擇棉絲絨家居睡衣，售價1,290元，或無側縫法蘭絨長袖家居睡衣，售價1,190元，強調柔軟布料帶來的舒適度。

▲棉絨毛針織膝上毯、聚酯纖維雙面絨毛毯。

臥室換季需求則以寢具升級為核心，包括再生聚酯混纖維防蟎厚手棉被、再生聚酯暖纖毛厚手毛毯墊與毛毯，售價1290元至4590元，枕頭則有表布可水洗柔軟枕，售價1,190元至1,290元，以及速乾可水洗枕，售價299元至399元，可作為換季選擇。





▲無印良品法蘭絨拖鞋、表布可水洗柔軟枕。

其他包括售價690元的聚酯纖維雙面絨毛毯、棉絨毛針織膝上毯，以及柔軟多用途靠枕，售價590元、柔軟拖鞋、法蘭絨拖鞋等，也為冬季常備品，售價190元起。業者表示，即起至11／26推出單筆消費滿5000元贈500元抵用券優惠，適用於居家服飾、寢織品與食品等品類。

▲台隆手創館KOSE絲芙蒂親膚卸妝棉52枚入、彈潤蜜桃緊緻修護面膜。

台隆手創館則針對個人保養，推出「玩美秋日」專區，聚焦秋冬保養所需的清潔、保濕與季節性防曬。卸妝產品主推KOSE絲芙蒂親膚卸妝棉52枚入，原價150元，特價129元，手足保養則以美肌護手套、SPA保濕凝膠美容足跟襪為主力，售價69元起。臉部保養推出彈潤蜜桃緊緻修護面膜，原價340元，特價255元。