CASETiFY開賣村上隆FLOWERS BLOOM盲盒　EVA 30周年日系穿搭登場

▲CASETiFY X 村上隆FLOWERS BLOOM系列用盲盒開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

瞄準年底購物旺季，CASETiFY 再度攜手村上隆推出FLOWERS BLOOM系列，把招牌太陽花做成限量手機殼與行李箱，吸睛又可愛；niko and ...近期也推出《新世紀福音戰士》30 周年聯名系列，讓粉絲們從衣服、包款到生活雜貨一次補齊。

CASETiFY 近期將推出「FLOWERS BLOOM」系列，把村上隆最具代表性的太陽花圖案重新延伸到各種周邊，以盲盒形式販售，包括 iPhone 17 系列與 iPhone 16 系列都有專屬組合。常規色包含粉紅、黑、藍、紅四種，消費者打開前不知道會抽到哪一款，還有機率遇到彩虹色甚至超稀有神秘款。

除了手機殼，CASETiFY 也把太陽花延伸到「FLOWERS BOUNCE」行李箱、耳機保護殼與手機吊飾，甚至推出小型人偶盲盒，讓整套花花風格充斥生活周遭，絕對很有態度。品牌表示，配合黑色星期五活動，官方網站 11／20～11／30 推出分級折扣，提供單件 85 折、兩件 75 折、三件 7 折、四件以上 65 折優惠，舊型號手機殼還有最低 6 折促銷。

另一日系雜貨品牌 niko and ... 也推出《新世紀福音戰士》30 周年系列聯名，以作品中的代表色彩、LOGO 與角色識別為靈感，套進該品牌一貫的休閒版型裡推出相關服飾，把動畫元素低調地融進配色或標籤，讓粉絲可以在日常穿搭裡自然使用。

服飾從短袖、長袖到風衣外套都有，設計上多以 EVA 的機體編號、警告標誌、紫與綠的配色做延伸；包款則推出後背包、肩背包等基本型，強調實用收納，適合通勤或週末出遊。聯名也延伸出生活雜貨系列，從鑰匙圈到實用小物都有，風格介於「粉絲向」與「日系生活風」之間，對不想要太張揚、卻希望能在日常裡放入一點 EVA 氛圍的族群，是更低調的選擇。

業者表示，該系列將於 11／21 上午 11 點起於 niko and ... TAIPEI 忠孝旗艦店和官方網站「and ST TAIWAN」限量販售，售完即止。