星巴克推普發加碼「單杯現省40％」　85度C寄杯卡抽獎送一萬元

▲星巴克推普發優惠方案，一次買百杯就能有40%回饋。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

普發一萬元到帳後，咖啡市場率先跟進加碼。星巴克推出「歡樂同慶 百杯幸福」限量組合，用 1 萬元可買到單杯價值 140 元的百杯飲料券，把普發金放大到 1.4 倍；85 度 C 則在 11 月份的「周五咖啡日」，推出寄杯卡抽獎活動，每周都抽出萬元得主，用囤杯來搶普發商機。

星巴克普發優惠來了，以「星送禮」平台開賣加碼方案「歡樂同慶 百杯幸福」，單組售價1萬元，內含 100 張飲料券，每張可兌換 140 元或售價以下任一杯現煮飲品，換算下來等於用一萬元買到 14,000 元的飲料價值。該組合以 1 萬元單組販售，限量 1,000 組，售完為止，適合需要大量寄杯、公司行號聚會或固定喝咖啡、茶飲的消費者。

85 度 C 則在 11／21、11／28 的「周五咖啡日」，推出普發專屬活動，主打寄杯卡加碼抽獎。活動期間於門市購買 2 張以上中大杯咖啡寄杯卡，並報會員電話即可獲得抽獎資格，每周抽出 5 名得主，各可獲得價值一萬元的 85 度 C 500 元禮物卡 20 張。中獎名單將於 12／2 公布於官方粉絲專頁。

業者表示，除抽獎外另有加碼方案，單筆購買 10 張同品項同大小的寄杯卡，可再獲得 1 張同品項寄杯卡（等於多 10 杯），同時獲得 5 次抽獎機會。活動適用冰熱飲，中大杯價格依門市公告為主，不含外送與電話訂購。