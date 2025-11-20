fb ig video search mobile ETtoday

星巴克推普發加碼「單杯現省40％」　85度C寄杯卡抽獎送一萬元

>

▲連鎖咖啡推普發優惠方案。（圖／各業者提供）

▲星巴克推普發優惠方案，一次買百杯就能有40%回饋。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

普發一萬元到帳後，咖啡市場率先跟進加碼。星巴克推出「歡樂同慶 百杯幸福」限量組合，用 1 萬元可買到單杯價值 140 元的百杯飲料券，把普發金放大到 1.4 倍；85 度 C 則在 11 月份的「周五咖啡日」，推出寄杯卡抽獎活動，每周都抽出萬元得主，用囤杯來搶普發商機。

▲連鎖咖啡推普發優惠方案。（圖／各業者提供）

星巴克普發優惠來了，以「星送禮」平台開賣加碼方案「歡樂同慶 百杯幸福」，單組售價1萬元，內含 100 張飲料券，每張可兌換 140 元或售價以下任一杯現煮飲品，換算下來等於用一萬元買到 14,000 元的飲料價值。該組合以 1 萬元單組販售，限量 1,000 組，售完為止，適合需要大量寄杯、公司行號聚會或固定喝咖啡、茶飲的消費者。

▲連鎖咖啡推普發優惠方案。（圖／各業者提供）

85 度 C 則在 11／21、11／28 的「周五咖啡日」，推出普發專屬活動，主打寄杯卡加碼抽獎。活動期間於門市購買 2 張以上中大杯咖啡寄杯卡，並報會員電話即可獲得抽獎資格，每周抽出 5 名得主，各可獲得價值一萬元的 85 度 C 500 元禮物卡 20 張。中獎名單將於 12／2 公布於官方粉絲專頁。 

業者表示，除抽獎外另有加碼方案，單筆購買 10 張同品項同大小的寄杯卡，可再獲得 1 張同品項寄杯卡（等於多 10 杯），同時獲得 5 次抽獎機會。活動適用冰熱飲，中大杯價格依門市公告為主，不含外送與電話訂購。

關鍵字：

普發一萬元, 咖啡優惠, 星巴克, 85℃, 星送禮, 百杯飲料券, 寄杯卡, 週五咖啡日, 加碼活動, 抽一萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚 伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行　該放手的時候要放手 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 麥當勞奶昔回歸！營養師：奶昔熱量高、蛋白質含量相當「2顆蛋」 克林姆名畫逾73億天價成交　擠下畢卡索成拍賣史第二貴藝術品 能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面