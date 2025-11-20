《他為什麼依然單身》10金句：成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴

記者鮑璿安／綜合報導

近日熱播劇《他為什麼依然單身》由霍建華、朱珠領銜主演，改編自日劇《不能結婚的男人》，劇情以年近不惑、毒舌又極度挑剔的設計師俞瑜（霍建華 飾）為中心，他堅信「單身最自由」，卻在現實生活中一次次陷入令人哭笑不得的社交誤會與情感僵局。當中輕鬆又現實的台詞也戳中不少當代男女，以下一起來看看。





▲《他為什麼依然單身》台詞引發熱議 。（圖／翻攝自微博他為什麼依然單身，以下同）



１. 你自己結婚就叫別人結婚，結婚是傳銷嗎？你是在發展下線嗎？



２. 成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴。



３. 成年人的世界哪有那麼多容易的事情啊？容易禿、容易胖、容易窮，容易找不到老婆。



４. 長輩逼你相親，表面上是為了你好，但其實是為了滿足自己的私慾，因為他們的生活過於空洞，沒有事情做才會逼你結婚，不過相親確實可以讓大齡的男女迅速進入到婚姻關係，如果你迫切地想要結婚，也不是不行。



５. 明天我要睡到自然醒，我要做自己喜歡的事情，買自己喜歡的衣服，吃自己喜歡的食物，這就是單身的幸福。



６. 討厭的事情要堅定的討厭下去。



７. 其實人生中有很多美好的事物，是你意想不到的，只是大部分要用錢才能體會。



８. 單身賺的錢才是自己的，結了婚以後賺的錢都被妻子、孩子、車子和房子吃掉了，可憐。



９. 要在幾十億人中有自己的獨特，這就是內耗的本源。



１０. 財務自由指的不是你能賺多少錢，而是你能自由支配多少錢，每個月我能花六千、你花三千，我就比你富，哪怕是你的月薪比我高十倍。