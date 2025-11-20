美食調香水大勢來襲！必嚐「開心果香水」可甜可鹹　堅果奶香讓人融化

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、L’ERBOLARIO IG、官網

開心果富含維他命B6，能夠幫助色氨酸轉換成血清素，讓緊繃神經放鬆、心情更好，在近年非常受到歡迎，淡淡的甜味與堅果香氣，更是被運用在各種甜點裡面，成為話題口味，當然近期崛起的美食調香水也融入了開心果的氣息，不用吃進嘴裡，穿著上身也可以有好心情。而哪些香水就有開心果的味道呢？快來一起盤點一下。

＃伊麗莎白雅頓 綠茶開心果香水，100ml、售價1800元

伊麗莎白雅頓的綠茶香水一直以來都是茶香味的經典，在2025年美食調大放光彩的年份，將開心果結合標誌性的香氣，設計出全新的療癒氣味，佛手柑、開心果、開心果殼的前調，搭配綠茶調、馬達加斯加香草豆莢、黑糖、杏仁糖等，不僅散發清新氣息，更帶點開心果烘烤之後的堅果奶香，溫暖迷人。

＃BORNTOSTANDOUT 開心國淡香精，50ml、售價6800元

提到美食調，來自漢南洞的叛逆時髦香水品牌BORNTOSTANDOUT一向是專家，透過香材模擬出各種食材獨一無二的層次，喚醒人們對於日常美食的熟悉回憶，開心國淡香精就是這樣的一支香氣，手桿的奶油千層酥皮，一口咬下層次在嘴尖綻放，綿密香草杏仁內餡滑入其中，巧妙重現法式國王派令人迷戀的口感。

＃Penhaligon's FORTUITOUS FINLEY 不期而遇的芬利，75ml、售價10800元

不強化開心果融入甜點的香甜氣息，以獨特的鹽焗手法從紫羅蘭花香中奔馳而出，小豆蔻與黑胡椒的辛香伴隨著溫潤苦澀的抹茶，宛如一頭烈馬在曠野中奔騰，微風徐徐吹過其熠熠的鬃毛，在抵達終點時意氣風發的桀敖，收斂在皮革馬鞍之中的尾韻，給人一晃而過的刺激與誘惑。

＃TOM FORD 夏日沙灘淡香精



彷彿置身在私人度假島嶼，享受陽光親吻與湛藍海風吹拂的愜意氛圍，TOM FORD夏日沙灘淡香精將海椰子香調融合開心果香氛，再搭配葛摩島伊蘭伊蘭、安息香，模擬日光灑落在肌膚的溫潤，佛手柑的加入更是畫龍點睛的一筆，賦予整體香氣明亮輕盈的氛圍。

＃L’ERBOLARIO蕾莉歐 Pistacchio開心果香水

開心果除了應用在馬卡龍、達克瓦茲等甜點之中，在義式冰淇淋也是相當受歡迎的口味，同樣來自義大利的天然香氛蕾莉歐也推出Pistacchio開心果香水，溫柔絲滑的些許甜味宛如融入進果昔之中，富裕奶香包覆堅果的木質調，融入椰子水、黑醋栗與桃花，讓整體香氣甜而不膩。