站前店周慶「5千種產品點數免費換」　加碼30點換300元購物金

▲新光三越台北站前店周年慶，祭出多款會員燒點折抵與折扣優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越周慶最後一波「台北站前店」將於 11／27 開跑，除消費滿5,000元送5000點，也針對全台400多萬會員手中點數，以「5000 件點數爆品免費換」為主打，包括行李箱、家電、居家用品到旅遊商品、甚至連土耳其來回機票都能用 skm points 直接兌換。針對小額點數也推出 30 點換 300 元購物金、天天開門禮等，讓即將在明年1月底到期會員能爽換一波。

新光三越站前店周慶從 11／27 至 12／10 開跑，全館累計滿 5000 元送 5000 點 skm points；化妝品單筆滿 2000 元送 2000 點；大家電、法雅客、iStore 單筆滿 1 萬元送 5000 點，首七日以 skm pay 支付消費滿 1 萬元送 1 萬點。

▲因應降溫也推出外套、床寢等折扣優惠。

針對即將於明年一月底到期的會員點數，最後一波周慶登場的站前店，也特別規劃「超級點數盛典」，館內外品牌共推出超過 5000 件點數爆品，消費者可直接扣點免費帶回家，主打實用單品與旅行話題，如象印鐵板燒烤組扣 36,000 點、NICONICO 壓力鍋扣 22,000 點就可直接帶回家，而每年周慶都有囤貨潮的日清菜籽油、洗衣球組，也可以直接使用5600點至11000點數兌換。

業者表示，為了讓會員對點數使用有感，今年包括象印等家電或生活用品，用點數兌換的成本價都比市售直接買要便宜10%，此外還有台灣-土耳其來回機票，可直接使用20萬點兌換，以周年慶贈點來算，等同只要花2萬元就可獲得價值36,000元的機票。

▲陽光橘子 C1前開式行李箱20+24+28(5色) ，特價6,990元，原價24,840元。

另外也推出限時活動「30 點換 300 元」，11／24 至 11／30 期間於 APP 點數專區扣 30 點，即可領取 300 元購物金，於全館指定業種消費單筆滿 5,000 元即可折抵 300，比起一般折抵等於點數價值放大 100 倍。周年慶期間每天早上 10 點則推出「兌兌 points」開門禮，只要扣 30 點並當日單筆消費滿 300 元，就能兌換島嶼蜂蜜、安城湯麵、斑比山丘雨傘、衣球淨洗衣球、沐浴露、洗髮精、後秘帖循環精華等商品。

▲LA MER濃萃50ml組，特價19,170元，價值29,800元。

因應普發一萬帶來的消費潮，站前店也鎖定 1 萬元上下「暖心價」爆品，例如京都西川羊毛石墨烯冬被原價 1 萬元，活動價 2,500 元；金安德森抗菌枕一對下殺到千元有找，冬衣、冬被到年末旅遊箱款，都以 2 至 5 折區間搶市，11／27 陽光橘子的前開式行李箱三件組，原價 24,840 元，特價 6,990。

靠近耶誕節，站前店也推出 Snoopy 的耶誕驚喜，在館內打造巨型禮物盒拍照點，並規劃集章活動、會員入會禮、卡友限定耶誕贈品等。11/27 起只要掃描館內 QRcode 集滿章，並當日消費滿 300 元即可兌換 Snoopy 隨身鏡。

▲京站周年慶 11／19 登場，針對普發一萬有特別加碼。（圖／業者提供）

京站時尚廣場周年慶 11／19 正式開跑，以「無痛消費 有感回饋」為主題，主打線上線下同步優惠、滿千送百、刷卡加碼及限量贈禮。活動期間全館 6 折起，Q 卡友單筆滿 3,800 元送 500 元，因應全民普發領 1 萬元，首五日再加碼累積滿 1 萬元再送 500 元，加上信用卡、業種加贈回饋率最高可達 24%。

▲回門禮第一波11／20起「三合一刷具收納盒」（上）；回門禮第二波11／27起「雙層珠寶盒」（下）。

京站周年慶全館推出滿 3,800 元送 400 元抵用券，再加 100 元 Qonline 贈券。因應普發首五日（11／19 至 11／23），Q 卡友累積滿萬元再送 500 元，3C 家電單筆滿 1 萬元另送 500 元。加上與特定 8 間銀行推加碼，消費滿 1 萬元加送 500 元，等同消費滿 11,400 元可獲最大值 2,400 元回饋。