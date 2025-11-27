Threads史上日本藥妝最值得買10款推薦　長效保濕口罩、美白牙膏必囤

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

近期Threads掀起「我自行宣布，第一屆《XXX》大賽」風潮，其中一篇《Threads史上日本藥妝最值得買真有用的東西》更累積超過311.8萬次瀏覽、5.3萬讚與近3680則留言，討論度爆棚！本篇就整理出留言中出現最多、最受好評的10款熱門品項推薦，近期準備去日本的人，這篇一定要收藏！

Threads史上「日本藥妝」最值得買推薦

1：參天極滴潤睛眼藥水

Threads 網友評價：好用到每次去日本都會買一堆回台、眼睛酸澀點超舒服，甚至有切洋蔥切到眼睛不舒服點完也好很多。

一般說到去日本藥妝店必買的眼藥水品牌，大家可能會想到的是樂敦，但是其實這款潤澤眼藥水也很受到台灣人歡迎！它內含玻尿酸保濕成分，能迅速潤澤乾澀雙眼，形成保護膜減少水分蒸發，舒緩因疲勞、乾燥或環境刺激造成的不適，特別適合長時間盯著電腦、手機或配戴隱形眼鏡的人使用。

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲參天極滴潤睛眼藥水。（圖／santen.com）

2：武田 維生素C2000

Threads 網友評價：能幫助淡斑又美白，黑肉底人的救星！

武田維生素C2000是許多上班族與外食族的日常保養選擇，每包含有高單位維生素C，能幫助淡化斑點、雀斑與曬後色素沉澱，也能幫助改善牙齦、鼻出血等問題。特別推薦給身體疲勞或病後體力下降的人，是許多日本女生愛用的美肌營養補充品，也特別受到注重氣色與精神狀態的族群喜愛。

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲武田 維生素C2000。（圖／EBISU 惠比壽日藥直送）

3：小林製藥 夜間長效保濕口罩

Threads 網友評價：戴著睡覺，醒來鼻子完全不塞、鼻塞的救星，鼻子太乾會流鼻血也超適合、搭飛機戴著也很舒服！

小林製藥夜間長效保濕口罩是一款專為睡眠時使用而設計的貼心商品，口罩內側特殊保濕材質可在睡眠中維持口鼻周圍的濕潤度，減少因空調或乾燥環境造成的喉嚨乾澀，特別適合秋冬季節或長時間開冷氣時使用，醒來時口鼻依然舒適，輕鬆維持水潤感與舒適睡眠品質。

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲小林製藥 夜間長效保濕口罩。（圖／MOMO購物網）

4：TAKAMI 角質道小藍瓶

Threads 網友評價：本來只是買來試試看，結果一用驚為天人！皮膚變好亮，黑眼圈感覺也有淡一些。

日本斷貨王TAKAMI小藍瓶累積熱銷破千萬瓶，主打皮膚科醫師研發的角質活化配方，不含酸、不刺激，溫和又有效！用7種天然水果酵素幫肌膚做角質循環管理，達到活化、修護、代謝、保濕四重功效，連敏感肌都能安心用。質地水潤透亮、吸收超快、不打架起屑，難怪網友都說：「用了就回不去了！」

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲TAKAMI 角質道小藍瓶。（圖／BEAUTY美人圈）

5：elis 衛生棉

Threads 網友評價：撕開連翅膀的那片小塑膠也會一起分開，不用再撕一次真的超方便、好用到去日本買了超多包。

elis衛生棉以輕柔貼膚、自在無負擔為設計理念，是許多日本女生長年愛用的品牌之一。棉柔表層親膚舒適，吸收層設計則能快速導入並鎖住液體，維持乾爽感。且包裝設計清新可愛、體積輕巧，方便外出攜帶，且撕開時連翅膀的那層小塑膠也會自動分開，不用再撕一次，使用起來超順手！

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲elis 衛生棉。（圖／poyabuy）

6：齒磨殿堂 專業修補牙膏-去垢淨白

Threads 網友評價：已經用超多條、真的有白，還除口臭，睡醒嘴巴都是香的、日本買便宜超級多。

本身牙齒相對敏感，且容易擔心痘痘粉刺的族群，不妨試試這款來自日本的美白牙膏！全系列不含氟、無刺激性涼感，其中藍色款成分溫和，不擔心使用後牙齒有酸軟感，同時能防口臭，能長時間維持口腔清爽且口腔內零澀感，更適合用於日常維護；白色款則會有更有感的美白效果。

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲齒磨殿堂 專業修補牙膏-去垢淨白。（圖／齒磨殿堂）

7：CEZANNE 柔潤腮紅

Threads 網友評價：每次用都會被以為是專櫃的一直被問、粉質細到完全不輸大牌、像從皮膚透出來的氣色一樣，顏色超溫柔，

開架也超多絕美秋冬偽素顏腮紅！CEZANNE的柔潤腮紅能讓肌膚呈現保濕潤感，可說是乾肌必收，含有玫瑰果油、荷荷芭油、橄欖果油、夏威夷果油、角鯊烯等五種美容保濕成分，讓粉末與肌膚完整貼合，打造融同肌膚天生由內而外的好氣色。

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲CEZANNE 柔潤腮紅。（圖／IG@cezannecosmetics）

8：ZERIA 新藥鼻唇滋潤鼻膏

Threads 網友評價：過敏兒必備、每個包包都放一條、擤鼻涕擤到人中破皮只要狂抹這個就會舒服很多、一支可以用很久，又便宜又省。

ZERIA新藥鼻唇滋潤鼻膏是一款專為鼻翼與唇周乾燥困擾設計的保養小，塗抹後能在肌膚表面形成保護膜，減少外界乾燥空氣或摩擦造成的不適。特別適合因感冒、過敏常擤鼻子導致鼻翼乾裂的情況，也能用於唇角、嘴邊等容易乾燥脫皮的部位。且無刺激性香味、溫和配方深受過敏兒喜愛，是換季或冷氣房必備的日常保濕救星。

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲ZERIA 新藥鼻唇滋潤鼻膏。（圖／EBISU 惠比壽日藥直送）

9：怡麗絲爾 膠原亮妍多效美肌乳

Threads 網友評價：甚至喝醉睡著到隔天妝都還一樣超貼、一見鍾情的隔離乳霜。

Jolin蔡依林代言的「小銀管」做到保濕、持妝、防曬的同時，更添加雙重珠光粉末能增加肌膚的自然光澤紅潤感！還有柔霧粉末，一抹自然柔焦毛孔、讓肌膚看起來變得更加漂亮，單擦就能有感提亮氣色、快速出門！BEAUTY編實際體驗後，質地兼顧保濕與清爽度，各式肌膚都適合。

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲怡麗絲爾 膠原亮妍多效美肌乳。（圖／BEAUTY美人圈）

10：UHA保健軟糖 鐵＆葉酸

Threads 網友評價：生理期前每天吃能幫助降低經痛感、去兩間唐吉訶德都直接被賣到斷貨、根本是生理期救星軟糖！

UHA保健軟糖是許多女性日常保養中超受歡迎的營養小零食，以可愛軟糖形式讓補充變得更輕鬆。每顆含有鐵與葉酸成分，適合日常維持元氣與氣色的人食用。且口感Q彈、帶有水果香氣，吃起來就像糖果一樣愉悅無負擔。更有許多網友表示這款軟糖「好吃到會忘記它是保健品」，是兼具美味與實用的日常健康小幫手。

▲日本藥妝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲UHA保健軟糖 鐵＆葉酸。（圖／EBISU惠比壽日藥直送）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

