8款不用燙中長髮層次剪推薦！日系塊狀剪率性耐看　耳下薄剪不用整理

想換造型卻又不想燙髮？其實只要剪對層次，中長髮也能自然帶出線條與空氣感，不用花時間整理就很有型、率性又好看，而且自然捲也超推薦！以下8款「不用燙中長髮」推薦，從俐落鮑伯到柔和羽毛剪，每款都能修飾臉型、減齡又顯氣質，秋冬換髮直接收藏起來！

不用燙中長髮、層次剪推薦1：鮑伯中短髮

經典不敗的鮑伯短髮，是秋冬最不容易出錯的髮型代表。長度落在下巴或耳下，自然髮流就能帶出柔順弧度，不用燙也能呈現澎鬆線條感。只要吹乾時用手撥鬆，就能營造出自然空氣感與輕盈輪廓。特別適合圓臉、方臉女孩，能柔化下顎線條又顯臉小。搭配空氣瀏海或法式瀏海，更增添日韓系女孩的乾淨甜感。

▲鮑伯中短髮。（圖／IG@yeovvun）

不用燙中長髮、層次剪推薦2：羽毛剪中長髮

羽毛剪的重點在於「層次」與「流動感」！髮尾自然散開如羽毛般輕柔，即使沒燙也能擁有自然外翹弧度。這款髮型特別適合自然捲或髮量中等的女生，天生的蓬度會讓層次更立體、有型。搭配八字或空氣瀏海，臉型線條更柔和修長，是日系氛圍感滿滿的減齡短髮。

▲羽毛剪中長髮特別適合自然捲或髮量中等的女生。（圖／IG@d.of_yoobini）

不用燙中長髮、層次剪推薦3：耳下薄剪中短髮

耳下長度搭配極致打薄設計，乾淨俐落又不失柔和感。這款髮型對細軟髮女生非常友善，吹乾就能自然蓬鬆、不貼頭皮，完全不用特別造型。輕盈線條能凸顯臉部輪廓，讓五官更立體。自然捲髮質也能靠原生弧度展現空氣感，是想剪短又怕麻煩的女孩首選。

▲耳下薄剪中短髮。（圖／IG@obvie_grace）

不用燙中長髮、層次剪推薦4：層次感一刀切

一刀切雖然俐落，但加上細緻層次後就多了柔和與修飾度。髮尾保留筆直線條，內層碎髮則悄悄修飾臉型、縮窄側臉寬度。整體散發出極簡高級感，吹整時只要順著髮流，就能擁有光澤直順又不扁塌的中長髮效果。無論是辦公或日常，都能展現自信又優雅的氣場。

▲層次感一刀切。（圖／IG@d.of_official）

不用燙中長髮、層次剪推薦5：日系塊狀剪中長髮

髮量多卻不想燙？塊狀剪能完美減輕厚重感！透過片狀層次打薄，讓整體看起來輕盈卻不稀疏。髮絲自然包覆臉部輪廓，修飾臉型的同時又保留髮量感，走路時髮尾微微搖曳更顯氣質。這款中長層次髮打理起來非常輕鬆，隨手一撥就有柔亮動態感，是日常與上班族的實用首選。

▲日系塊狀剪中長髮。（圖／IG@mondoseoul_chai）

不用燙中長髮、層次剪推薦6：直順感鎖骨中長髮

直順鎖骨髮散發著乾淨與知性氣息，重點在於「自然蓬度」。只要稍微吹整讓髮根有空氣感，就能避免扁塌、展現輕盈柔順的線條。中分或微偏分都能修飾臉型比例，讓臉部看起來更修長。若是細軟髮，建議搭配蓬鬆噴霧或輕微內彎燙，維持柔順卻不死板的中長髮輪廓。

▲直順感鎖骨中長髮。（圖／IG@soozynee）

不用燙中長髮、層次剪推薦7：低層次鎖骨中長髮

低層次設計讓髮尾自然輕盈、不厚重，對怕毛躁或想保留髮量的人特別友善。髮尾的微厚度能維持垂墜修飾感，讓整體線條乾淨俐落。吹整時只要順著髮流往內梳，髮尾自然收起就能擁有柔滑髮感。這款髮型不僅氣質、還能營造韓劇女主角的溫柔氛圍。

▲低層次鎖骨中長髮。（圖／IG@chahong_yeouido）

不用燙中長髮、層次剪推薦8：蓬鬆層次剪中長髮

結合高低層次設計的中長髮，能讓整體髮型更豐盈、輕盈有動感。髮尾散落時自然形成層次感線條，隨風飄動就很有韓系氛圍。特別適合髮量少或細軟髮的人，能立即增加立體度與蓬鬆度。搭配霧感或光澤髮色，更能襯托五官與膚色，展現文青又俐落的氣質。

▲蓬鬆層次剪中長髮。（圖／IG@oiiikki）

