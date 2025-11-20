最後3天！絕美5公尺金色精品聖誕樹　每天排爆快早點衝

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

美妝近期有不少必前往的好地方，不僅好拍好玩，更是可以搶便宜，安排一天完全不過分！DIOR在台北BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造的「奇幻星願限定快閃店」倒數3天，現場不僅有全球首座、高達5米的奇幻星願聖誕樹可以拍照打卡，更是有絕美拍貼機，據消息每天都是大排長龍，想跟好友一起玩出可愛紀念，一定要趁早！

金光閃耀的奇幻星願限定快閃店開幕第一天就已經吸引許多人朝聖，充滿時尚感的聖誕樹宛如音樂盒會緩慢擺動，不只是絕美好拍，現場更有齊全的聖誕彩妝系列可以試妝入手，更是陳列出頂級的香氛世家系列、倒數月曆等等，從化妝品到香氛保養都能一站式滿足，也攜手米其林餐廳侯布雄打造時髦咖啡廳，最後營業時間僅到星期日。

位於隔壁新光三越信義新天地香堤廣場的聖誕樹，也在20日晚間點燈，高達20米的「傳遞幸福之樹」以經典的雪松搭配15萬顆暖白金燈光，前方則是設計出會動的星願幸福特快車，散發出夢幻氛圍，每年都吸引許多客人前來拍照紀念，每天16:00至22:30，每整點或半點就會有3分鐘音樂加上燈光秀。

統一時代百貨今年以義大利威尼斯為主題，設計出高達13公尺的繽紛多彩聖誕樹裝置，兩旁更是以威尼斯面具節、聖馬可廣場的哥德式柱體與《四季協奏曲》為靈感，應用多彩的燈光打造出幻境般的絕美空間，而且每晚18:00至21:00整點，都會上演夢幻燈光秀，絕對不能錯過。