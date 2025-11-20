fb ig video search mobile ETtoday

最後3天！絕美5公尺金色精品聖誕樹　每天排爆快早點衝

>

DIOR,盧亞,香氛,保養,彩妝,時尚,特賣會,快閃店。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

美妝近期有不少必前往的好地方，不僅好拍好玩，更是可以搶便宜，安排一天完全不過分！DIOR在台北BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造的「奇幻星願限定快閃店」倒數3天，現場不僅有全球首座、高達5米的奇幻星願聖誕樹可以拍照打卡，更是有絕美拍貼機，據消息每天都是大排長龍，想跟好友一起玩出可愛紀念，一定要趁早！

DIOR,盧亞,香氛,保養,彩妝,時尚,特賣會,快閃店。（圖／品牌提供）

金光閃耀的奇幻星願限定快閃店開幕第一天就已經吸引許多人朝聖，充滿時尚感的聖誕樹宛如音樂盒會緩慢擺動，不只是絕美好拍，現場更有齊全的聖誕彩妝系列可以試妝入手，更是陳列出頂級的香氛世家系列、倒數月曆等等，從化妝品到香氛保養都能一站式滿足，也攜手米其林餐廳侯布雄打造時髦咖啡廳，最後營業時間僅到星期日。

DIOR,盧亞,香氛,保養,彩妝,時尚,特賣會,快閃店。（圖／品牌提供）

位於隔壁新光三越信義新天地香堤廣場的聖誕樹，也在20日晚間點燈，高達20米的「傳遞幸福之樹」以經典的雪松搭配15萬顆暖白金燈光，前方則是設計出會動的星願幸福特快車，散發出夢幻氛圍，每年都吸引許多客人前來拍照紀念，每天16:00至22:30，每整點或半點就會有3分鐘音樂加上燈光秀。

▲新光三越信義新天地耶誕城點燈。（圖／業者提供）

統一時代百貨今年以義大利威尼斯為主題，設計出高達13公尺的繽紛多彩聖誕樹裝置，兩旁更是以威尼斯面具節、聖馬可廣場的哥德式柱體與《四季協奏曲》為靈感，應用多彩的燈光打造出幻境般的絕美空間，而且每晚18:00至21:00整點，都會上演夢幻燈光秀，絕對不能錯過。

▲新光三越信義新天地耶誕城點燈。（圖／業者提供）

關鍵字：

DIOR, 盧亞, 香氛, 保養, 彩妝, 時尚, 特賣會, 快閃店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

孫藝真鏤空禮服露出美背超仙！玄彬紳士造型奪青龍獎　夫妻同框畫面超閃

孫藝真鏤空禮服露出美背超仙！玄彬紳士造型奪青龍獎　夫妻同框畫面超閃

凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼 「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦 伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行　該放手的時候要放手 抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 麥當勞奶昔回歸！營養師：奶昔熱量高、蛋白質含量相當「2顆蛋」 能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面