新光三越信義20米「傳遞幸福之樹」亮燈　百萬顆燈海點亮夜空

▲新光三越信義新天地耶誕城點燈。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

台北信義區的耶誕氣氛從 11／20 起全面升溫，新光三越台北信義新天地以「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」為主題，將整座街區打造成「幸福傳遞出發站」，串起耶誕樹、熱氣球、燈海與互動展區，形成近千公尺的冬季光廊。最受矚目的 20 公尺主樹今年全面升級，搭配會運轉的白金色耶誕列車與每 15 分鐘展演的飄雪聲光秀，營造出信義區年度最具儀式感的城市耶誕景色。

今年「傳遞幸福之樹」由雪松綠枝葉與 15 萬顆暖白金燈泡組成，亮燈後的視覺效果宛如大型耶誕星空。圍繞在主樹周邊的「星願特快車」動態裝置，列車環繞主樹緩緩行駛，象徵幸福啟航，每 15 分鐘一次的燈光秀飄雪特效，亮燈後就吸引大量遊客佇足拍照。耶誕樹展演將一路持續到明年 1／4，12／24、12／25 與跨年夜還會加碼延長至午夜。

信義新天地今年規畫六個主題場景，從 A11 北大門、A4 南大門一路延伸到香堤大道與空橋，形成適合散步的耶誕路線。A4 南大門亮相七米高「奇蹟熱氣球」，以綠白條紋與暖光構成夢幻氣球造景；A9 B1 的「祝福投遞所」則設置 1：1 車廂拍照區，新光三越會員可免費拍四格拍貼，還能在「許願報亭」兌換藝術家聯名耶誕明信片與使用郵寄服務，把祝福直接寄出。

整體燈飾也同步升級，今年以近百萬顆燈泡打造「璀燦大道」，香堤大道兩側樹海亮度加倍，搭配空橋的「夢境光廊」光帶，讓整段信義街區在夜間呈現宛如東京冬季燈海般的效果。A11 北大門旁的「驚喜派送站」還推出限定耶誕甜點、小屋造景與巧克力禮盒，為整體氛圍增添更多節慶感。

新光三越信義從 11／28 進駐日本福岡品牌「NO COFFEE」限定咖啡店，推出獨家限定「紅絲絨冷萃咖啡」，覆蓋綿密莓果口味紅絲絨奶蓋，搭配巧克力風味基底咖啡散發濃郁香氣。11／28 至 11／30 期間，貴賓卡會員於現場打卡並扣點即可免費兌換限定飲品，每位會員限兌一杯。

統一「愛．Sharing」今年以浪漫水都威尼斯為主題，於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代展出，包含13米高的聖誕主樹Purple Wish與13大耶誕裝置專區，包含2F夢廣場中央廣場設有水幕表演的「徜徉威尼斯」、散發麵包香氣的「威尼斯嘉年華」、感受異國香料迷人氣息的「香氛花園」、飄著濃醇咖啡香的「緣定威尼斯」、1F忠孝大門「威尼斯星光—面具派對」引人注目的面具裝置與上方燈箱結合華麗立體雕塑。

業者表示，「愛．Sharing」即起至明年1／1，每半小時還會呈現華麗燈光秀。邀請全台各地民眾一起感受屬於愛與分享的耶誕佳節。