Olive Young熱賣泥膜來台！李多慧愛用變代言　自認一敷就上癮

▲▼李多慧代言。（圖／翻攝自IG/李多慧）

▲李多慧的好肌膚讓人羨慕。（圖／翻攝自IG/le_dahye）

記者曾怡嘉／台北報導

外型亮眼、個性超親民的李多慧，不僅以甜美笑容與活力舞姿圈粉無數，近距離也毫無死角的「零毛孔水光肌」，更讓她成為眾人心目中的保養範本。但面對長時間帶妝、烈日強光與戶外高溫環境，李多慧坦言，要維持穩定透亮的膚況其實並不容易，她的保養最注重的就是深層清潔和維持肌膚穩定度。

▲▼李多慧保養。（圖／品牌提供）

▲李多慧從FULLY品牌愛用者變成代言人。

來台發展將近3年的她也分享：「剛到台灣時真的有點不適應，因為這裡比韓國濕熱，肌膚容易出油、有黏膩感；但長時間待在冷氣房時，又會覺得乾燥卡粉，膚況一度變27不太穩定。」，她很推薦FULLY綠番茄毛孔緊緻系列，品牌運用綠番茄中的番茄鹼，幫助溫和清潔，同時呵護毛孔。

▲▼李多慧保養。（圖／品牌提供）

▲李多慧最享受敷綠番茄泥膜的療癒感。

面對任何挑戰總是全力以赴的她，為了讓膚質維持在頂標狀態，對她而言「清潔」始終是肌膚維持良好狀態的第一步，並堅持結束工作回到家的第一件事，就是立刻卸妝並仔細清潔，李多慧說：「不管白天多累、多熱，卸妝和洗臉一定要做得徹底，這樣後續保養品才能真正被肌膚吸收。」她特別喜歡綠番茄卸妝油的輕盈質地，卸得乾淨又不緊繃，毛孔髒污都被瞬間溶解；每週2-3次使用綠番茄潔膚泥膜做深層清潔，特別加強T字與下巴部位，她笑說：「泥膜的質地像冰淇淋，敷起來既清爽又療癒！洗掉後臉變得超乾淨、超滑，真的會上癮！」

▲▼李多慧保養。（圖／品牌提供）

▲NYR尼爾氏 野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版，50g，1,980元。

NYR尼爾氏特別針對亞洲氣候以及肌膚保養需求，推出全新升級的「野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版」，以經典多效配方為基礎，結合多種天然植物成分，打造創新純素配方，輕盈質地提供肌膚溫和滋養與穩定修護，同步換上柔和淡粉色包裝，勾勒出純淨保養的溫柔感受。亞洲地區夏季悶熱潮濕，肌膚時常面臨乾燥缺水、屏障受損等挑戰，NYR尼爾氏野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版更加貼合膚況需求，讓肌膚在炎夏中也能自在呼吸、享受無負擔的純淨保養。

李多慧, 保養秘訣, 深層清潔, 綠番茄, NYR萬用霜

