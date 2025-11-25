肌膚也會有壓力？學會幫皮膚「減壓保養」素顏真的也會發光！

▲學會幫皮膚減壓保養。（圖／取自katouchan IG）

有時候明明沒做什麼，肌膚卻突然變得暗、粗、乾、痛，一照鏡子整個狀態都「不對勁」？其實這種突如其來的失控，大多不是單一問題，而是生活節奏、天氣、環境刺激通通一起壓上來，讓肌膚默默累積壓力！當這些壓力滿出來時，泛紅、乾癢、暗沉這些惱人現象就會接力報到。

肌膚「壓力大」會怎麼表現？比你想像的更細微

生活不規律、冷氣房待太久、換季太快、空汙太重……這些都會讓膚況開始變得脆弱！你可能會發現：明明睡飽了卻看起來沒精神，妝越來越不貼，臉上容易乾痛、卡粉、甚至突然冒小紅點？這些都是肌膚在求救，它已經撐不住外在刺激，需要先被「安撫」才能回到原本的舒適狀態。

該怎麼替肌膚鬆綁？先穩定、再補水，最後把亮度找回來

想讓肌膚重新回到好命狀態，第一步不是狂擦保養，而是讓它先「放鬆」！你可以從調整洗臉方式、減少過度清潔、加強保濕、避開太刺激的保養開始，讓肌膚慢慢恢復穩定；等膚況願意「乖乖合作」後，再補足水分、加一點修護與亮度，就能像重新刷新皮膚狀態一樣，讓膚況變得更柔軟、平穩、願意吸收。

小編推薦！3款可替肌膚減壓的話題保養品

1.PAUL&JOE「紫羅蘭草本系列」－用草本安撫一整天的肌膚疲勞

以巴黎草藥鋪為靈感，不只靠紫羅蘭、接骨木花、地中海水仙等植萃替肌膚減壓，讓敏弱不穩的狀態慢慢歸位，香氣也是它的亮點，淡淡花草味能讓保養節奏更放鬆。白天用補水精華＋修護乳維持水潤與穩定，晚上以補水精華搭配能量精華油深層滋養，醒來會覺得臉更柔嫩透亮，像是真的睡飽八小時！

▲PAUL&JOE紫羅蘭草本補水精華／1,860元、紫羅蘭草本修護乳／1,860元、紫羅蘭草本能量精華油／3,090元。（圖／品牌提供）

2.倩碧「極效舒敏保濕霜」－敏弱肌緊急時刻的綠色安定霜

遇到換季乾癢、泛紅爆衝時這瓶非常好用！它以益生菌修護科技搭載抗氧化複方，能迅速安撫不適、降低刺激感，只需2.5小時就能看見退紅效果！擦上去像替臉蓋一層柔軟防護膜，特別適合最近膚況「說紅就紅」的時期，而且長期使用也能讓肌膚更有韌性、不那麼常失控，是敏弱肌的穩膚保證。

▲倩碧「極效舒敏保濕霜50ml／1,600元。（圖／品牌提供）

3.ORBIS「澄淨溫潤卸妝凝膠」－像替臉部做小型酵素浴的溫感卸妝

ORBIS的澄淨溫潤卸妝凝膠靠米發酵液、和漢植物萃取與高效保濕成分，在卸妝時同時暖膚、促進循環、帶走髒污，洗完不只乾淨還更有光澤！尤其因為溫熱觸感很療癒，特別是在冷天洗臉時能明顯感受到臉部放鬆，洗完絕不會乾澀，反而像剛做完溫和肌膚SPA，一掃冬季暗沉。

▲ORBIS澄淨溫潤卸妝凝膠150g／620元。（圖／品牌提供、翻攝自orbis日本官網）



