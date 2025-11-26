fb ig video search mobile ETtoday

CONVERSE Bronco Boot聯名靴帥爆　ASICS極簡黑機能、顏值一次滿足

>

機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

▲本季最值得入手的話題鞋款。（圖／品牌提供、ABC-MART提供）

圖文／CTWANT

走在路上不再看誰衣服好看，而是直接盯腳：穿哪雙、配色、限量嗎？潮鞋市場根本進入連環出招模式，各大品牌不是挖出經典翻新，就是找鬼才設計師加入，把機能、外型、潮流態度一次堆到滿，如果最近想買新鞋，本季最值得入手的話題鞋已幫你整理好，請準備把購物車塞爆！

話題潮鞋：CONVERSE 1908系列Bronco Boot

CONVERSE再度玩出話題新高度！1908系列迎來最新力作BRONCO BOOT，並再次攜手潮流鬼才TYLER, THE CREATOR。這次以經典MUD CHUNK為靈感，把戶外魂與城市感一次揉進靴型裡，讓老鞋精神以超新姿態回歸。

機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

▲CONVERSE 1908系列迎來最新力作BRONCO BOOT。（圖／品牌提供）

BRONCO BOOT保留原本硬挺有個性的輪廓，再加入TYLER標誌性的GOLF LE FLEUR美學：高質感絨面革、帆布與皮革，搭配極簡棕、黑、白三色首發款，以極簡配色為鞋款注入全新活力。橡膠包頭、圓編鞋帶、專屬鞋帶飾扣、內側TYLER原創的狗狗圖案補丁、LE FLEUR鞋墊細節，全都暗藏滿滿聯名DNA。

機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

▲極簡棕、黑、白三色首發款。（圖／品牌提供）

更讚的是鞋底採齒狀設計，抓地力超穩，從城市走到戶外都能輕鬆駕馭。無論想走工作褲＋衝鋒衣的戶外潮流，還是麂皮外套＋丹寧的復古美式，它都能瞬間拉高你的造型段位。說真的、這雙不收，怎麼跟上今年的潮流節奏？

機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

▲鞋底採齒狀設計抓地力超穩。（圖／品牌提供）

機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

▲CONVERSE 1908 BRONCO BOOT／4,180元～4,480元。（圖／品牌提供）

話題潮鞋：ASICS Walking × BILLY’S 聯名款

ASICS Walking再度掀起潮鞋話題！這次找來日本超人氣鞋履名店BILLY’S ENT，把經典長銷款LIFEWALKER換上全新獨家限定造型。BILLY’S以精品級配色重新演繹這雙兼具實用性與設計感的機能鞋，把原本主打舒適步行的LIFEWALKER變成街拍新寵。

機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

▲ASICS Walking這次找來日本超人氣鞋履名店BILLY’S ENT聯名。（圖／ABC-MART提供）

機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

▲長毛麂皮＋皺感霧面尼龍的異材質組合，再搭配極簡的單色調處理。（圖／ABC-MART提供）

亮點在於：長毛麂皮＋皺感霧面尼龍的異材質組合，穿出低調卻超有層次的質感；再搭配極簡的單色調處理，呈現一種隨便穿都時髦的都市風格。鞋款保留原本的經典輪廓，同時以更都會化的線條更新比例，自由切換於日常與時尚之間，機能、顏值一次兼具！

機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

▲ASICS Walking × BILLY’S聯名款LIFEWALKER／3,180元（圖／ABC-MART提供）

延伸閱讀
被高市早苗連累！北京日料店日籍老闆嘆：明年恐關門大吉
阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」　NET店員1舉動暖哭網友
原始連結

關鍵字：

周刊王, 球鞋, CONVERSE, TYLER

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

流感高峰來襲！6招教你遠離感冒　「頭、頸、腳底」保暖很重要

流感高峰來襲！6招教你遠離感冒　「頭、頸、腳底」保暖很重要

最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起 CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美 星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒 麥卡倫攜手名廚打造《新餐酒時代》　跨北中南推出限定餐酒體驗 李時安公開7大鐵律練出「吃澱粉也不胖」易瘦體質　晚上6點後禁食是關鍵 巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎 典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面