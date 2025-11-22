李時安公開7大鐵律練出「吃澱粉也不胖」易瘦體質　晚上6點後禁食是關鍵

▲李時安。（圖／取自youseeany IG，下同）

在《單身即地獄4》曾是偶像練習生的女嘉賓李時安，憑藉著獨特的貓系魅力與完美身材，不僅在節目中讓男嘉賓們為之瘋狂，節目結束後人氣更是一路飆升，IG粉絲數迅速突破百萬，成為時尚圈的新寵兒。許多粉絲都好奇，究竟要如何才能擁有像她一樣纖細卻不乾癟的緊緻體態？李時安坦言，這並非天生，而是靠長時間的鍛鍊與飲食控制，成功將體質「轉變」為易瘦體質。現在的她，即使攝取澱粉大餐也不易發胖。今天就帶大家揭秘李時安維持好身材的7大黃金習慣，想變美的女孩們快筆記！

李時安「易瘦體質」養成術：「戒糖」、「進食順序」與「168斷食」

李時安深知糖分是身材的大敵，因此她嚴格執行「戒斷甜飲」，平時只喝無糖茶或水。

在進食順序上，她堅持「先吃蔬菜、再吃肉」，有效避免血糖急速飆升，且絕不暴飲暴食，想吃的東西適量即可。此外，她是168間歇性斷食的實踐者。

她為自己設下的底線是「晚上6點後不進食」，通常下午五、六點就會吃完晚餐，內容多為沙拉搭配雞胸肉。提早結束晚餐並保持飲食乾淨，讓身體有足夠時間消化與燃燒脂肪，是她認為對減肥最有幫助的習慣。

李時安「易瘦體質」養成術：「聚餐專攻蛋白質」、「遠離酒局」

社交生活往往是減肥破功的主因，但李時安有自己的一套應對法。她不吃宵夜，也盡量不參加飲酒聚會，避免攝取多餘的空熱量。

當需要外出吃燒烤或聚餐時，她不會設定固定的菜單，但原則是「專注高蛋白」。她會大量攝取肉類等蛋白質，且幾乎不碰澱粉，堅守「不一口菜配一口飯」的原則，讓自己在享受美食的同時，依然能控制碳水化合物的攝取量。

李時安「易瘦體質」養成術：穿緊身衣檢視線條，有氧雕塑緊緻感

對於運動，李時安也有獨特的心法。她習慣「穿著能看清楚身體線條的衣服進行鍛鍊，隨時檢視自己的體態變化，不讓贅肉有藏身之處。她分享：「想變瘦靠飲食就能辦到，但要『緊緻健康』一定要加入有氧。」她堅持進行快走、散步，或使用跑步機、踏步機，並加強腹部核心訓練。這也是她能擁有川字肌與緊實曲線的關鍵。

李時安「易瘦體質」養成術：急救保養是汗蒸幕與刮痧消水腫

身為公眾人物隨時要保持最佳狀態。當需要快速瘦身或消除水腫時，李時安會選擇去汗蒸幕，透過大量流汗與喝水加強身體代謝。如果工作太忙沒時間，她則會在家泡澡，並搭配刮痧板按摩頭皮與斜方肌，疏通淋巴循環，讓臉部線條瞬間緊緻，重回小V臉。

