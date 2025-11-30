帕梅拉「地獄級」哥本哈根平板訓練！8分鐘炸裂腹肌與大腿　網跟練累爆

▲健身女神帕梅拉。（圖／取自Pamela Reif Youtube、pamela_rf IG）

如果你覺得一般的平板支撐（Plank）已經無法滿足你，或者你正在尋找能同時解決「大腿內側鬆垮」與「側腰贅肉」的終極方案，那麼健身女神帕梅拉（Pamela Reif）這套訓練絕對是你的下一個挑戰目標！這不是一套輕鬆的伸展操，而是一場專為追求肌肉灼熱感的勇士所設計的「專業級虐腹」課程。透過一張椅子或沙發，帕梅拉將帶領我們進入「哥本哈根平板」的進階領域，全面活化核心，讓你在突破極限的堅持中，看見身體驚人的改變。

什麼是「哥本哈根平板」？

哥本哈根平板（Copenhagen Plank）是物理治療師與運動員常用的高階動作。與傳統側棒式不同，它要求你將上方的一隻腳放在椅子或長凳上，下方的手臂支撐地面，另一隻腳則懸空或進行動態動作。 這是一個「一石二鳥」的超級動作：它不僅利用重力強迫你的側腹肌（馬甲線位置）瘋狂收縮以維持身體懸空，同時，掛在椅子上的那條腿，其大腿內側肌肉（內收肌）必須極度用力才能夾住身體不掉下去。初次嘗試時你會覺得難度超高，但它對核心、髖部穩定度與大腿內側線條的塑造效果，絕對超乎想像。

▲哥本哈根平板。（圖／取自 Pamela Reif Youtube，下同）

帕梅拉「哥本哈根平板」虐腹訓練重點解析：專為「肌肉灼熱感」設計的進階菜單

首先必須強調新手慎入！ 這套訓練不同於基礎的核心運動，它屬於「專業級」的虐腹教學。帕梅拉在影片中展示的動作，專精於腹肌的深層撕裂與重塑。訓練過程中，你將會感受到強烈的肌肉灼熱感，那是脂肪在燃燒、肌肉纖維在被喚醒的信號。這套動作旨在全面活化核心區，並重點狙擊最難練的下腹部與側腹部。你需要做的，就是保持核心持續收緊，配合深沉的呼吸，讓身體的每一個細胞都燃燒起來，享受突破極限後的快感。

帕梅拉「哥本哈根平板」虐腹訓練重點解析：懸空側捲腹與哥本哈根升降

在帕梅拉的示範中，她不只是靜止支撐，更加加入了動態變化來榨乾最後一絲力氣：

哥本哈根升降（Copenhagen Lift）：在保持大腿內側夾緊的狀態下，控制臀部緩慢下放接近地面，再用力將身體推回直線。這能大幅增加側腹的收縮行程。

懸空側捲腹（Cross Crunch）：這是最高難度的挑戰！在哥本哈根支撐的基礎上，將下方懸空的腿與上方的手臂向中心捲曲碰觸（膝蓋碰手肘）。這需要極強的平衡感與核心爆發力，能針對下腹與側腹進行深度雕塑，讓你練出如雕像般穩健的核心。

完美執行的4大關鍵要點

要在高強度的訓練中避免受傷並獲得最大效益，帕梅拉強調必須遵守以下4個黃金法則

身體呈直線：從頭頂、肩膀、臀部到腳跟，必須維持在一條完美的直線上，臀部不能下垂或向後凸出。

肘肩垂直對齊：支撐地面的手肘，必須精準地位於肩膀正下方，以分散關節壓力，避免肩部受傷。

全程收緊腹臀：想像有人要在你的肚子上揍一拳，全程保持腹部與臀部收緊，穩定骨盆不晃動。

慢起慢落、拒絕慣性：動作越慢，肌肉感受度越高。切以此靠甩動身體的慣性來完成動作，要有控制地升降。

