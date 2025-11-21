減壓其實沒有你想的難！從「5 大心法」開始　讓生活輕鬆一點





▲減壓其實沒有你想的難！從「5 大心法」開始。（圖／IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

在速度越來越快、資訊量越來越大的日常裡，我們其實都活得「比自己感覺的還要累」。但壓力不是只能硬吞，懂得調整心態與生活步調，反而能讓身體與情緒回到該有的節奏，以下整理 5 個真正有效、可立即實行的減壓心法，讓每一天都能慢下來一點。

1.把「完美」降級成「夠好」

很多時候感受到巨大壓力，不是事情本身難，而是我們心裡的標準太高。適度放下完美主義，把自己從「永遠要做到最頂尖」調整成「做到足以讓自己安心、睡得著就好」，心理負擔立刻少一半，當你願意接受「夠好就行」，反而能保留更多精力，對重要的事發揮更好的表現。

2. 學會暫停，而不是硬撐

當感覺快撐不住時，不要逼自己「再忍一下」，短暫的休息比長時間的逞強有效得多。可以是五分鐘閉眼深呼吸、散步一圈、喝一杯水，讓身體從緊繃模式跳出來，大腦得到空間後，不只壓力會下降，思緒也會變得更清楚。

3.減少無效焦慮，把事情拆小做

壓力常來自於「不知道從哪開始」，把大任務分成小步驟，讓腦袋有「可執行」的感覺，不僅更容易開工，也能在每個階段性的完成中建立成就感。越清楚、越小的步驟，其實越能把焦慮感降到最低。

4.不要逞強，把感受說出來

壓力累積的速度往往比我們想像得快，而說出來，就是最好的宣洩管道。不論是跟朋友聊、跟伴侶說、甚至用文字寫下來，都能讓隱形壓力變成具體的東西，從而被理解、被安放。你不需要一直扮演堅強的人，有時候說一句「我有點撐不住」就是最勇敢的開始。

5.保留「不被打擾的時間」

每天給自己一段「只為自己存在」的時刻，像是不回訊息、不處理公事、不被需求轟炸。哪怕只有 15 分鐘，也足以讓大腦重新整理，你會發現，許多壓力不是太難、太急，而是你沒有真正屬於自己的空白。