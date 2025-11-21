最好的朋友值得最頂的禮物！年末香氛送禮精選TOP 3

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

對於生命中重要的人事物以及身邊最親近的人，絕對是會想把最好的東西給他，在年末聖誕節送禮的時節，當然是最佳表達心意的時刻，盤點多款厲害又具有代表性的禮盒作品，絕對是送人最好的選項。

＃Miller Harris 午後伯爵藏家禮盒，售價6500元

Miller Harris,Bamford,Maison Margiela,香水,香氛,聖誕節,送禮,禮物,。（圖／品牌提供）

Miller Harris「午後伯爵」帶有富裕茶香調的香氣，一直是旗下熱賣的作品，更是茶香香水絕不能錯過的經典香氣，這次推出的禮盒不僅收錄30ml的淡香精，更是首次推出髮香噴霧跟濃香精，並且珍藏在禮盒之中，不僅是濃度上的差異，三款味道也有些許的不同，但是皆圍繞午後伯爵的細緻紅茶香氣，是絕對不能錯過的首選。

＃Bamford 堅果織境限量室內擴香，250ml、售價3200元

Miller Harris,Bamford,Maison Margiela,香水,香氛,聖誕節,送禮,禮物,。（圖／品牌提供）

向來擅長發揮天竺葵香氣的Bamford是療癒界代表，在今年年末打造出「堅果織境」的全新香味，有別於過去清新綠植感的香氣，這次香味帶點美食調的影子，宛如坐在壁爐前裹著羊絨毛毯、吃著剛烤好的熱騰騰栗子，充滿細膩甜暖的氣氛，放在居家空間，一下就給人溫馨的氛圍。

＃Maison Margiela 星塵慵懶周末淡香水，100ml、售價5800元

Miller Harris,Bamford,Maison Margiela,香水,香氛,聖誕節,送禮,禮物,。（圖／品牌提供）

憑藉慵懶周末在日本拿下多項美妝大賞的Maison Margiela以2022年Artisanal高訂系列服裝為靈感，將金色星塵紛飛的奇幻冬夜設計成REPLICA復刻記憶系列的香水包裝，首選最經典的慵懶周末、爵士酒廊打造限定版，而且於香氛專門店單筆消費8,800元，還可以獲得限定星塵紙袋、限定星塵化妝包與限定星塵水晶球。

Miller Harris, Bamford, Maison Margiela, 香水, 香氛, 聖誕節, 送禮, 禮物

