fb ig video search mobile ETtoday

年紀越大越不喜歡社交？成年人才懂的「獨處」美好

>

記者李薇／台北報導　圖／disneypluskr IG

不少人都會在年紀增長後，漸漸發現自己不再像年輕時那麼熱衷社交，甚至更珍惜「待在家」的自在感，其實這背後並非懶惰或退縮，而是心理狀態、生活階段與人際觀念的自然轉變，以下帶你整理三大主因，理解為什麼越成熟的人，越不喜歡外出社交。

▲▼ 。（圖／disneypluskr IG）

1.心力與時間成本變高

隨著年紀增加，生活壓力逐漸提升，工作、家庭、健康等都需要分配大量精力，人們更懂得珍惜有限的休息時間，外出社交往往需要準備、配合他人步調、維持禮貌互動，被視為一種「額外負擔」，因此選擇把時間留給真正重要的人或獨處時光。

2.人際篩選更嚴格，不需要「廣交朋友」

年輕時可能渴望融入群體、拓展人脈，但隨著人生經驗累積，人們更清楚自己需要的是高質量的人際關係，而不是大量的社交場合，與其在群體裡應付寒暄、強行維持情緒，不如把心力投入在幾個真正值得深交的對象上，讓關係更穩定、純粹。

3.自我意識提升，更能享受獨處

成熟後的人更了解自己的喜好，不再感到「必須出去玩才代表有生活」，獨處變成一種補充能量的方式，能自由掌握節奏、沒有壓力，也更能帶來心理安全感，因此「在家舒服放鬆」往往比「與一群人社交」更能讓心情平靜。

關鍵字：

社交, 朋友, 舒適圈, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界

勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界

《他為什麼依然單身》10金句：成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴 幸運體質是你？總能逢凶化吉星座Top 3　冠軍貴人運超強 子瑜美貌進化！TWICE高雄開唱前曝光「金色禮服造型」搭Max Mara大衣超仙 好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感 C羅相偕未婚妻拜會川普　喬治娜看似腹部凸一包、造型踢鐵板 Olive Young熱賣泥膜來台！李多慧愛用變代言　自認一敷就上癮 摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面