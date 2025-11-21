fb ig video search mobile ETtoday

「7條通透金句」必收藏！別怕失去任何人，就像他們都不怕失去你一樣

>

▲過於內耗的感情會讓你離幸福越來越遠。

▲過於內耗的感情會讓你離幸福越來越遠。

記者曾怡嘉／綜合報導

感情並不是付出，就一定有收穫，當了長時間在一段關係中無力、內耗，不知道該如何下去時，以下7條金句，字字穿透人心，讓你不再為愛所困。

#不要怕失去任何人，就像他們都不怕失去你一樣。

你一直委屈，是因為你太怕失去；但對方之所以這麼輕鬆，是因為他從沒把失去你視為成本。當你開始有底氣，關係才會回到平等。

#對一個人太好，時間久了就變成理所當然，反而偶爾對別人好一次，人家就受寵若驚、

你的好請留給對的人，千萬別選錯對象，讓一竊得付出變得不值得。

#你以為他慢熱，其實他只是對你沒興趣。

真正在乎你的人，會忍不住靠近你，而不是丟給你一堆冷淡、曖昧不明的反應。



#錯的人教你成長，對的人讓你安穩。

不對的人永遠只會帶來混亂、焦慮、猜忌；真正的愛，是讓你更像你自己，而不是更不安。

#你捨不得拒絕的人，最捨得傷害你。

因為你不設界線，他不會替你設界線。傷害常發生在你最心軟的地方。



#感情裡最難的不是放手，是承認他沒那麼愛你。

真正卡住你的不是他，是你的幻想。接受真相，比拖延更能救你。

#你在意什麼，什麼就會折磨你；你計較什麼，什麼就會困擾你

很多困擾其實是自己給自己，放開心胸，別去在意，該來的就讓他來，一切都是最好的決定。

