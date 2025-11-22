fb ig video search mobile ETtoday

金馬時尚／網友票選林柏宏「芋頭火鍋」西裝奪冠！徐鈞浩險勝曾敬驊拿第二

記者李薇／台北報導　圖／攝影中心

第62屆金馬獎在22日晚間舉行，紅毯聚集來自各地的巨星演員，可以說是每年華語電影借具影響力的盛事；《ET FASHION》也在官方IG舉辦紅毯穿搭票選比賽，今年男星冠軍由林柏宏以平均9.8的高分遙遙領先，第二名則由新生代演員徐鈞浩以平均9.37拿下，第三名曾敬驊則是平均9.35分緊追在後，競爭激烈。

TOP 3：曾敬驊，平均9.35分

▲▼第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，我家的事/曾敬驊(頒獎人/男配角)。（圖／記者林敬旻攝）

憑《我家的事》奪下最佳男配角的曾敬驊在紅毯上穿上VALENTINO焦糖駝色雙排扣西裝外套，黑色描邊跟裡面內搭還有長褲，展現出亮眼又高級的視覺效果，珠寶選擇BOUCHERON Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指，價值約157萬元，增添閃耀細節。

TOP 2：徐鈞浩，平均9.37分

▲▼▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，星光大道主持人徐鈞浩。（圖／記者林敬旻攝）

擔任金馬紅毯主持的徐鈞浩以男性經典的黑色西裝現身，出自Louis Vuitton（路易威登）的設計，Pont Neuf 剪裁窄腳晚宴西裝外套在光線上，顯露出布料獨特的紋理光澤，經典卻一點都不無聊，黑色蝴蝶結裝點於西裝領口，更顯現出年輕活潑的感覺，給人精緻摩登氛圍。

TOP 1：林柏宏，平均9.8分

▲▼第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，林柏宏。（圖／記者林敬旻攝）

人氣超高的林柏宏這次在紅毯的穿搭也相當大膽，挑選了日本時裝設計師SOSHIOTSUKI 2026春夏系列，灰色與淡紫色的緞面拼接槍駁領西裝，讓整個人看起來特別溫柔儒雅，胸前PIAGET頂級珠寶18K白金鑽石耳環當做胸針佩戴，更顯精緻巧思，雖然他自嘲是「芋頭火鍋」，但粉絲很滿意，通通給10分滿分。

金馬獎, 金馬62, 金馬紅毯, 2025金馬獎, 金馬時尚, 曾敬驊, 徐鈞浩, 林柏宏

