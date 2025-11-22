金馬時尚 / 林柏宏GUCCI正裝、劉冠廷高領太犯規！瘦子「全黑炫鑽」帥炸了

記者鮑璿安／ 綜合報導

第 62 屆金馬獎頒獎典禮在今22日晚間於台北流行音樂中心登場，稍早林柏宏與劉冠廷攜手登上舞台擔任《最佳動作設計》、《最佳音效》頒獎人，雙帥聯手展現極佳默契，以酒紅色GUCCI西裝、高領正裝登場，詮釋紳士風格。

林柏宏選穿 GUCCI 經典的酒紅色緞面嵌花正裝，有別於紅毯上的灰色搭配，顯得更成熟一些，壓線與花紋展現品牌工藝細節，深酒紅搭配黑色襯衫，整體穿搭精緻卻不浮誇，成熟魅力恰到好處，完美詮釋頒獎人應有的優雅氣度。





▲稍早林柏宏與劉冠廷攜手擔任《最佳動作設計》、《最佳音效》頒獎人，雙帥聯手展現極佳默契，以酒紅色GUCCI西裝、高領正裝登場 。（圖／官方提供）

劉冠廷則以全黑造型撐起不同氣場，來自 HARRISON WONG 的高領織紋正裝套組，運用細緻的立體布料與寬版剪裁，呈現出乾淨俐落卻不失時髦的極簡力量。高領內搭讓整體視覺更拉長、也增添一點文青紳士的冷靜魅力；腳上踩著 TOD’S 經典皮鞋，以柔霧光澤延續黑色系的質感層次。珠寶部分則由 CHAUMET 點綴，配戴總價約 NT$1,896,000 的鑽飾，細節雖低調，卻在舞台燈光下呈現剛剛好的精緻亮點，也替他沉穩的造型增添奢雅氣息。





▲頑童 MJ116 以強勢舞台氣場震撼全場 。（圖／官方提供）

頑童 MJ116 以強勢舞台氣場震撼全場，造型把街頭魂與正式場合完美融合，三人合計身上珠寶價值逼近兩千萬元，華麗度直接拉滿。瘦子全身以俐落的黑色套裝上陣，呈現乾淨、凌厲的舞台線條，他將原為耳環的 Solstice 頂級珠寶系列 18K 白金鑽石耳環，轉為胸針佩戴固定於胸前，60 顆花式切割美鑽，總重約 6.71 克拉，在舞台燈色照射下像星河般閃耀，價值約 400 萬元。