12歲喬治王子承襲媽媽凱特風範　「1000出頭上衣」被秒殺賣光

喬治王子早前跟爸爸威廉王子探訪無家可歸者（左圖），身上的紅色上衣吸引消費者搶購，頗有媽媽凱特王妃（右圖）風範。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince Wiliam）日前帶12歲的長子喬治王子（Prince George）去探訪無家可歸者，當天喬治穿了一件新台幣1千元出頭的的紅色上衣，竟在網路上引發搶購熱潮，在短短數秒內宣告售罄。承襲媽媽凱特王妃（Kate Middleton）的帶貨能力，讓外界見證所謂的「喬治效應」。

威廉王子早前帶喬治造訪倫敦的無家可歸者慈善機構「The Passage」。父子倆一同協助準備關懷物資、裝飾耶誕樹。這個地方對威廉而言別具意義，因為1993年，威廉就被母親黛安娜王妃帶到這裡服務，讓他首度接觸無家可歸者議題。32年後的今日，他也帶喬治來，有傳承意義。

當天，喬治王子穿了英國平價品牌Boden的紅色拉鍊上衣，袖口與領口點綴藍白細條紋，簡約卻充滿活力。該上衣在品牌季中，價格折扣至27.75英鎊（約新台幣1,180元），在喬治穿上它亮相後，消費者瞬間湧入品牌官網，在短短幾秒內就搶購一空。

▲喬治身上的Boden紅色拉鍊上衣，折扣後售價僅新台幣一千元出頭。（翻攝princeandprincessofwales IG）

從小就是帶貨王？　為什麼穿著容易「秒殺」？

根據《HELLO!》報導，兒童造型師夏洛特庫利（Charlotte Kewley）分析，喬治這次的穿搭之所以會搶購一空，是因為衣服價格親民、日常實穿，吸引許多家長消費。

一名擁有15年資歷的時尚編輯指出，只要英國王室成員穿著平價品牌的單品，往往都會出現「秒殺」現象。凱特王妃多年來就以「凱特效應」聞名，如今這股影響力也逐漸延伸到下一代。

事實上，喬治從小就已顯現自身時尚影響力，2014年、只有17個月大的他在肯辛頓宮台階上的一張官方照中，身穿Cath Kidston針織上衣亮相，上頭有迷你英國衛兵，相當可愛，照片曝光後同樣引發搶購潮，品牌甚至緊急補貨。

