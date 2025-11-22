金馬女星時尚／林依晨性感炸裂　劉若英帥褲裝配7500萬珠寶

▲金馬星光大道主持人楊千霈穿498,000元的LinLi Boutique高訂禮服，搭配寶格麗珠寶登場。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

2025第62屆金馬獎今（22日）晚間於臺北流行音樂中心隆重登場，星光大道主持人由楊千霈、徐鈞浩與彭千祐擔任，《ET FASHION》本篇將為大家不斷更新紅毯上女星精彩造型，角逐影后寶座的林依晨、方郁婷、劉若英等入圍者都將踏上星光大道展現自信風采。

▲楊千霈大方露美背。（圖／攝影中心攝）



楊千霈

金馬62星光大道主持人楊千霈率先登場，她身穿498,000元的LinLi Boutique高訂禮服，以立體花瓣荷葉搭配細膩珠工打造，在燈光下呈現閃閃發亮的效果，而削肩繞頸領型勾勒肩頸設計，背部一路挖低至腰線，盡顯她的優美曲線，她同時搭配寶格麗（BVLGARI）總值約700萬元的珠寶，當最美主持人。

▲角逐最佳女配角的陳雪甄佩戴海瑞溫斯頓珠寶上陣。（圖／攝影中心攝）



陳雪甄

《人生海海》入圍最佳女配角，紅毯造型以米白色優雅長禮服，展現氣質高貴風采。胸前佩戴總重約26.50克拉的海瑞溫斯頓（Harry Winston）Winston Cluster鑽石項鍊，耳際閃耀Diamond Cluster Chandelier鑽石耳環，總重約 8.74 克拉，而指間璀璨奪目的Winston Cluster 系列鑽石戒指重約1.96克拉，整體紅毯珠寶造型總價超過1400萬。

▲黃珮琪穿上Dolce & Gabbana燕尾服造型搭FRED珠寶。（圖／攝影中心攝）

黃珮琪

以《我家的事》入圍最佳女配角獎的黃珮琪，穿上Dolce & Gabbana以經典燕尾服為基礎，背心式上衣以俐落的翻領結構搭配細緻的蕾絲展現女人味，她搭配法國珠寶品牌FRED「Chance Infinie」系列珠寶，又美又帥。

▲林依晨難得性感，引來粉絲尖叫。（圖／攝影中心攝）

林依晨

以《深度安靜》角逐金馬影后的林依晨，今一出場立刻引起尖叫聲，她難得性感上陣，身穿THE ATELIER COUTURE by Prof. JIMMY CHOO OBE特別訂製的禮服胸前大開，品牌以「深海之聲」女性曲線為設計核心，運用交錯的透明線條與細緻手工微摺，讓布料在虛與實間呈現若隱若現的光影，她搭配伯爵（PIAGET）2600萬元高級珠寶，鑽石項鍊垂墜胸前吸睛，展現強大氣勢。

▲方郁婷Dolce & Gabbana兩截式亮片裝很俏麗。（圖／攝影中心攝）

方郁婷

以電影《大濛》角逐最佳女主角獎的方郁婷，身穿Dolce & Gabbana兩截式全黑亮片裝現身紅毯，她再搭配寶格麗總價約650萬元的Serpenti珠寶，展現俏麗又華麗的風格。

▲劉若英以中性黑裝搭配Tiffany總值近7500萬元高級珠寶亮相。（圖／攝影中心攝）



劉若英

劉若英憑《我們意外的勇氣》出色演出獲金馬獎最佳女主角提名，她穿KIMHEKIM黑色褲裝帥氣走上紅毯，細看珠寶行頭耀眼無比，全出自Tiffany & Co.高級珠寶系列，總值高達7500萬元，是今晚紅毯最貴氣的女星。

▲高伊玲穿中性酷裝搭寶格麗650萬元珠寶走紅毯。（圖／攝影中心攝）

高伊玲

西裝女穿似乎成為今年金馬獎紅毯的主流，以《我家的事》入圍最佳女主角獎的高伊玲穿短版直條紋西裝並打上領帶帥氣現身，當然不忘注入華麗元素，別上寶格麗總值約650萬元的胸針與耳環，令人眼睛為之一亮。







