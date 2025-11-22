金馬男星時尚／男神對決！曾敬驊VALENTINO奶茶色西裝、林柏宏質感灰帥翻

記者鮑璿安／綜合報導

第 62 屆金馬獎星光大道與頒獎典禮在今22日晚間於台北流行音樂中心登場，紅毯主持人將由藝人楊千霈搭檔徐鈞浩以及彭千祐擔任，本次以《大濛》以 11 項入圍來勢洶洶，而《左撇子女孩》、《地母》與《我家的事》氣勢同樣強勁。而星光大道更是比帥比美的環節，本篇將為大家不斷更新男星們的穿搭亮點，包括林柏宏、鳳小岳、張震、張孝全等男神們都將要陸續走上紅毯，千萬不能錯過！

黃秋生





▲黃秋生。（圖／記者李毓康攝）

張震





▲張震。（圖／記者李毓康攝）

張震本屆金馬紅毯維持一貫的深邃氣場，以 Maison Margiela 全黑系造型亮相，長版大衣以品牌標誌性的解構剪裁呈現，肩線細節帶出微微做舊與手工縫線感。珠寶部分選擇 Cartier 低調點綴，腳上踩著 Christian Louboutin 黑色皮革鞋款，以細緻的光澤收尾，讓整體造型在率性與時髦之間取得完美平衡。

鳳小岳





▲鳳小岳。（圖／記者林敬旻攝）



鳳小岳全身造型由 Hermès 打造，從質地到色調都精準展現品牌一貫的法式從容， Malte 天鵝絨西裝外套，深邃光澤在燈光下呈現柔亮層次，剪裁俐落卻保留一點隨性氣息，內搭 Cavalcadour 絲質混紡開襟毛衣，若隱若現的圖案細節提升時髦度。

黃鐙輝





▲黃鐙輝。（圖／記者林敬旻攝）

黃鐙輝穿著 Dsquared2 × Magliano 聯名西裝套裝，領口採用圍裹式線條與長流蘇設計，讓整體氣勢更柔韌流動，不是制式的硬挺西裝，而是帶點叛逆的設計語彙。珠寶部分，他選擇 MIKIMOTO 的 Bloom Collection 胸針，讓黑色西裝看起來更立體、更精緻。

張孝全





▲張孝全。（圖／記者林敬旻攝）

張孝全以一身 Brioni 西裝踏上金馬紅毯，成熟氣場瞬間拉滿，選用品牌經典的深色西裝剪裁，肩線俐落、線條乾淨，加上絲質領結與同色系襯衫疊加出的霧面層次，貼合張孝全沉穩內斂的形象，加上他標誌性的黑框眼鏡，帶出溫柔書卷紳士感。

柯煒林





▲大濛柯煒林。（圖／記者林敬旻攝）

柯煒林以 GUCCI Red Carpet 系列全黑造型亮相，高領上衣搭配寬版西裝外套，營造比例拉長、肩線挺括的摩登氣勢，而胸口一枚 TIFFANY & CO. 的胸針替全黑造型點出華麗亮點。

曾敬驊、姚淳耀





▲曾敬驊。（圖／記者林敬旻攝）

以《我家的事》入圍最佳男配角的男星曾敬驊穿著VALENTINO服裝出席，這身焦糖駝色雙排扣西裝外套，運用細緻的黑色描邊讓整體線條更俐落，視覺上形成乾淨又高級的反差效果。同樣入圍最佳男配角的姚淳耀，今晚以Versace純黑色絲絨西裝，俐落廓形搭加上劍領設計，營造紳士態度。

林柏宏





▲林柏宏。（圖／記者林敬旻攝）

林柏宏此次紅毯選穿 SOSHIOTSUKI 2026 春夏系列最新推出的緞面拼接槍駁領西裝，在經典剪裁中加入解構語彙，看似復古紳士的輪廓，被巧妙挪動的前片結構重新演繹，讓整件西裝像是被「反轉」般呈現雙層設計感，別有新意。珠寶方面，佩戴PIAGET頂級珠寶系列，以18K白金鑽石耳環做胸針佩戴，紅毯及典禮穿戴珠寶總價約新台幣 1600 萬元，超高規格來致敬金馬。

牧森





▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，牧森。（圖／記者林敬旻攝）

牧森以 Louis Vuitton（LV） 的格紋套裝登場，整套深藍與墨綠的棋盤格西裝，在燈光下呈現低調卻精緻的霧面光澤，既復古又帶點街頭感。

劉敬





▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，失明 / 周美豫(影片導演)、劉敬(新演員)。

劉敬身穿Dolce&Gabbana 2025秋冬系列造型，若隱若現的花卉圖騰打造別出心裁的視覺，展現新演員的強勁氣場。

楊千霈、徐鈞浩以及彭千祐





▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，星光大道主持人（左起）彭千祐、楊千霈、徐鈞浩。（圖／記者林敬旻攝）





▲徐鈞浩詮釋 Louis Vuitton（路易威登）Pont Neuf 剪裁窄腳晚宴西裝外套，彭千祐以 Emporio Armani 經典西裝登場。（圖／記者林敬旻攝）

彭千祐以 Emporio Armani 經典西裝登場，帶有絲絨光澤的金銅色系套裝，質地在燈光下呈現低調卻奢華的微光，既復古又前衛。腳上踩的是 Christian Louboutin 紅底鞋，標誌性的紅色鞋底在步伐間若隱若現。徐鈞浩則換上 Louis Vuitton（路易威登）Pont Neuf 剪裁窄腳晚宴西裝外套，布料帶有細緻的紋理光澤，低調但細節滿分，搭配黑色蝴蝶結，正式中帶點少年感，呈現屬於 LV 男裝一貫的摩登與優雅。

楊千霈此次身穿 LinLi Boutique 為她量身打造的高訂禮服亮相，禮服以立體花瓣與層層荷葉線條構築輪廓，並以細膩手工珠飾點綴，在燈光下展現出輕盈卻富有層次的光影效果。整體造型既華美又不失柔和質地，完美呼應金馬紅毯一貫的高雅氣韻，成為當晚最具質感的亮點之一。

